 

Сенат Польши принял новые правила проведения президентских выборов

02.06.2020, 7:03, Новости дня

Новые правила проведения президентских выборов в условиях пандемии коронавируса принял сенат Польши.

Голосование пройдет по смешанному типу. Избиратели смогут как прийти на участки, так и проголосовать по почте.

За принятие закона высказались 94 сенатора, против — всего один. Теперь документ должен принять Сейм — нижняя палата парламента.

Выборы президента в Польше должны были пройти 10 мая. Но из-за коронавируса власти сначала решили провести их по почте, но затем все-таки перенесли на более поздний срок, сообщает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Ученые показали, как распространяется вирусное облако после кашля в магазине

06.05 / Роббена зовут в “Ботафого”. Футболист думает о возобновлении карьеры

16.05 / Число умерших от коронавируса в России достигло 2537

18.04 / Доля инфицированных коронавирусом москвичей без симптомов выросла до 60%

03.05 / Автопром и экспорт СИЗ: комментарии Минпромторга

09.04 / Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

18.04 / Трамп вновь скорректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США

17.04 / Индекс самоизоляции в Уфе опустился до критической отметки в 2,6 балла

19.05 / Лавров анонсировал визит главы МИД Дании в Россию

27.04 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска