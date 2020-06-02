Мнение: Эмигранты в США просят сочувствия, но делают это без уважения…

02.06.2020, 7:00, Разное

Не удержался, простите. В смысле, за отсыл к популярному мему из "Крестного отца". Тут ведь, какое дело. В связи с известными проблемами в Сияющем Граде на Холме – опять началась жара. Потому что, во-первых, либералов поймали в очередной раз на вранье, та же блистательная Евгения Марковна Альбац с одного известного радио говорит, что даже резиновые пули в США пахнут свободой, а не то, что было прошлым летом в Москве… А, во-вторых, попалась мне одна смешная девочка на ТикТоке. Говорит: я сама тута живу и вот как началось, так мне русские стали гадости присылать. Вот все вы такие, а мы тут в Нью-Йорке хорошие, в отличие от завистливых россиян.

Да, да, я не шучу практически. В своем спиче она употребила обобщение – дескать, оказывается, получается, я ей тоже писал гадости в комментариях. Радовался ее горю. Ну, короче, типичный ватник. А она – молодец. Шах и мат.

Проблема в том, что, во-первых, если уж разматывать, так до конца. И она, как раз, ровно из тех "русских" – кто уехав в США начала поливать свою бывшую страну. Вот тут почти соглашусь – подлость наших тупорогеньних зашкаливает традиционно. Из 3 моих знакомых, кто уехал, через месяц двое начали мне гадости писать про Россию. Хотя один еще до отъезда ненавидел "эту страну".

Правда, давайте заметим, что, с одной стороны, где-то любим мы самоуничижаться, но также – подавляющее число эмигрантов так и делают. Потому что оправдывают себя, потому что страшно. И вот тут, заметили, да, обобщение худо-бедно подходит. Но речь уже не про всех русских, а про "почти", я специально оговариваюсь, почти всех поравалильщиков. И уж точно ясно, им сейчас обидно – рай и ад резко местами поменялись.

Но, разумеется, важнее другое. Барышня, в порыве праведного гнева, врет. Ибо, радуюсь ли я, что в Штатах дупа? Ага. Но не потому, что пендосы бьют пендосов, а потому что их оружие пошло против них. Или для кого-то секрет, кто тут по всему миру сеял "управляемый хаос"? И кто готовил его нам? Кушайте.

И, что еще более важно, барышня в шоке. Простите, снова мем. Но в шоке она не от того, что ей кто-то пишет, я же не писал, хотя она обобщила? У нее просто рушится легенда. А вот в тех самых комментариях, я пошел посмотрел, хохлы да навальнятки. И там как раз куча гнева. И проклятия ровно в ваш и мой адрес – нас же посчитали. Нам запретили желать счастья Штатам, хотя у них сейчас та самая демократия, которую на Украину принесла тетя Нулланд. Причем, я даже не уверен, что та девочка в теме. Ну, принцессы же не какают, ага.

Так, что простите, товарищи, но нет. Вы выбрали свою судьбу, дезертировали, хотя не могли не понимать, куда вы едете. Теперь держитесь. Заграница – вам поможет!

Счастья вам.