10 пугающих охот на ведьм в истории

02.06.2020, 6:52, Разное

Во все времена к людям с необычными способностями, вокруг которых творились странные вещи, относились подозрительно, но порой происходили массовые "Охоты на ведьм". Люди в основном знают лишь о Салемской охоте на ведьм, но ниже вы прочтете о десятке других процессах (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

10. Ведьмы из Айлендмаджи

В сентябре 1710 года старая вдова местного священника гостила в доме сельского района Айлендмеджи, Ирландия. Но не успела она приехать в этот дом, как ее начала преследовать загадочная сила.

Эта сила начала кидаться в окна камнями, потом в доме стали пропадать вещи, а однажды постельное белье на кровати было перекручено так, что напоминало формой человека. После этого вдове явилось некое демоническое существо и предупредило, что та вскоре умрет. Через несколько месяцев – 21 февраля 1711 года вдова и правда скончалась, после того как несколько дней пролежала с сильными болями в спине.

Местные жители заподозрили во всем этом деяние ведьм, а потом их подозрение пало на девушку по имени Мэри. Однажды Мэри обнаружила где-то фартук, который принадлежал мертвой вдове, после чего вокруг девушки стали происходить странные события.

Мэри стала вести себя так, словно одержима бесами, ее рвало пуговицами, булавками, а когда она лежала на кровати, то могла начать левитировать. Целый месяц Мэри так мучилась, после чего вдруг начала называть имена женщин, которые якобы были ведьмами и которые наслали на нее и умершую вдову эти проклятия.

Всех восьмерых тут же нашли и арестовали. Они молили о невиновности, но их не слушали. Примечательно, что расследование этого дела вел мэр соседского городка Эдвард Клеменс – предок Марка Твена.

Фактических доказательств против "ведьм" было немного, кроме обвинений Мэри, тем ни менее "ведьм" приговорили к году тюремного заключения в грязной и холодной тюрьме. Некоторые из восьмерых живыми оттуда не вернулись.

9. Великая шотландская охота на ведьм

Самая большая охота на ведьм в истории Шотландии пришлась на 1661-1662 годы и распространялась как лесной пожар. Началось все неподалеку от Эдинбурга, где за 9 месяцев в колдовстве были обвинены более 200 человек.Затем безумие охватило почти всю страну.

К концу 1662 года в общей сложности в колдовстве были обвинены 660 человек, около 450 из которых были казнены. Существует исторические источники о 65 проведенных казней, но скорее всего их было куда больше.

Историки связывают подобное помешательство на ведьмах с окончанием английского владычества в регионе. Английские судьи ранее не желали судить подозреваемых шотландских ведьм, поэтому когда они ушли, шотландцы взяли все на себя, вернувшись к древним родовым обычаям.

Закончилась эта паника по ведьмам так же быстро, как и началась. В какой-то момент местным властям просто наскучили бесконечные судебные процессы над колдунами и колдуньями, тем более, что было немало примеров, когда в колдовстве обвиняли просто из зависти или попытке навредить недругу. Больше в Шотландии никогда ничего более масштабного из-за ведьм не случалось.

8. Ведьмы в Польше

В свое время Речь Посполитая была огромной европейской державой. В разгар своего могущества в 16 и 17 веках это было одно из самых крупных и влиятельных государств на континенте и ее отношение к религии было на удивление терпимым.

Однако несмотря на это Речь Посполитая оказалась вовлечена в один из самых массовых судебных процессов на ведьмами в Европе. Так называемый Процесс в Дорухове состоялся в 1775 году и во время него власти пытались обвинить в колдовстве и казнить 14 "ведьм" из деревни Глабово.

Это был уже конец 18 века и к тому времени даже в Англии уже более ста лет не было массовых охот на ведьм. Однако в Дорухове были очень упертые ненавистники ведьм. Они пытались судить ведьм сначала в 1745 году, а потом в 1768. Каждый раз они получали запреты на подобные суды, но их это не останавливало.

Когда подобное произошло в 1775 году, сейм окончательно потерял терпение и окончательно запретил охоту на ведьм по всей стране. Подробности того, за что хотели судить этих ведьм, в документах были не указаны.

7. Трирские ведьмы

Суды над ведьмами из Трира (Германия) пришлись на 1582-1584 годы и начались из-за того, что регион начал страдать от плохой погоды и неурожая. Толпа искала кого обвинить в этом и ведьмы оказались удобным козлом отпущения.

Суды проходили под руководством Питера Бинсфельда, который остался в истории как Охотник на ведьм. Он и его команды не просто считали ведьмами всех подозрительных пожилых женщин, но могли обвинить в колдовстве и казнить даже богатых и влиятельных мужчин. К примеру в 1589 году в колдовстве был обвинен заместитель губернатора Трира, доктор Дитрих Флэйд, которого сначала пытали, а потом сожгли живьем на костре.

За десять лет в Трире и окрестностях было проведено сотни подобных казней и сожжено по меньшей мере 368 человек. Жертвами Бинсфельда были и простые люди, и нотариусы, и даже несколько палачей.

Одним из немногих обвиненных, которому удалось чудом остаться в живых, был Корнелиус Лоос. Это был ученый, теолог и богослов, который активно протестовал против подобного мракобесия и даже написал книгу против процесса над ведьмами. Рукопись его была конфискована, а самого Лооса посадили в тюрьму.

В 1593 году Лоосу удалось добиться вызволения, он произнес такую праведную речь, что покорил власти и его выпустили. После этого он переехал в Брюссель и снова начал там вести разговоры против процесса над ведьмами. И снова на время оказался в тюрьме. Удивительно храбрый человек.

6. Нортгемптонский процесс

Процесс над ведьмами в Нортгемптоне в 1612 году начался, как и многие в ту пору, когда дворяне обвинили деревенских женщин в колдовстве. Главным обвинителем тут была Элизабет Белчер, которая невзлюбила молодую крестьянку Джоан Браун. Элибазет стала утверждать, что девушка прокляла ее, а когда вскоре Элизабет заболела, это стало причиной обращения в суд.

Брат Элизабет полностью подтверждал ее обвинения и даже рассказал, что хотел пойти в церковь, чтобы снять проклятие, но некий невидимый барьер не пустил его туда.

Джоан Браун, ее старая мать Агнесс и еще четверо деревенских женщин были арестованы за колдовство и приговорены к казни через повешение. У них не было большой надежды на оправдание, потому что в те годы презумпция невиновности была никому не известна. Когда на вас подавали в суд, считалось, что вы уже практически виновны во всем, в чем вас обвинили.

История гласит, что до казни брат Элизабет пришел в тюрьму и жестоко избил старуху Агнес, потому что верил в то, что кровь ведьмы снимет проклятие. Вскоре после этой казни в колдовстве был обвинен мужчина по имени Артур Билл и также повешен. Его обвинили в околдовывании женщины, что привело к ее смерти.

После обвинения родители Артура были в шоке, но его отец поспешил дать показания против сына, чтобы его самого не повесили, а мать Артура перерезала себе горло, боясь казни.

5. Школьная ведьма

Эта история произошла сравнительно недавно, но шокирует как раз из-за того, что случилась уже в современное время. В 1969 году в среднюю школу Flowing Wells в Тусоне, штат Арканзас (США) приехал лектор и прочитал там лекцию о средневековом фольклоре и ведьмах.

В том числе он дал описание типичной ведьмы: светлые волосы, голубые или зеленые глаза, линия волос на лбу "вдовий пик", заостренное левое ухо и склонность носить одежду оттенка "зелень дьявола".

Внезапно оказалось, что это описание полностью подходит одной из учительниц той же школы по имени Энн Стюарт. Поначалу школьники лишь шутили об этом, поэтому Стюарт принимала все несерьезно и когда ее спросили, ведьма ли она", она игриво ответила "А как вы думаете?".

Однако это было ошибкой. Слухи начали распространяться и Стюарт слишком поздно поняла, что это угроза. Она все еще пыталась обратить все в шутку, одеваясь под ведьму для тематического урока и иногда рассказывая об астрологии, но в 1971 году ее уволили по причине "выдавала себя за ведьму и обучала детей колдовству".

Стюарт обратилась в суд и там признали ее увольнение незаконным, после чего ее снова приняли в школу. Сама Стюарт говорит, что все было так серьезно, что если бы она жила в Салеме в прошлые века, ее давно бы уже сожгли на костре.

4. Суд над тремя ведьмами Бидефорда

В 1682 года три женщины из Бидефорда в графстве Девон (Англия) вошли в истории очень неприятным способом. Они стали последними британскими ведьмами, которые были казнены за колдовство.

Неизвестно, что на самом деле сделали Темперанс Ллойд, Мэри Тремблз и Сюзанна Эдвард – их обвинили после сговора двух местных женщин Грейс Томас и Грейс Барнс, которые стали уверять, что заболели из-за колдовства.

Из-за сильного давления Темперанс Ллойд призналась, что у нее были контакты с неким "чернокожим", что приняли как признание о контактах с Дьяволом, однако на суде все трое уверяли в своей невиновности. Это им не помогло, и всех троих повесили на городом. Сейчас на месте их казни находится мемориальная табличка, поставленная современными британскими ведьмами.

3. Ведьмы Валкамоники

Валкамоника это отдаленная гористая область в Ломбардии, Италия. В 15 века это были земли Венецианской республики, но христианство тут почти не имело силы, зато было множество язычников.

В 1455 году этот район посетил некий иностранный инквизитор и был так напуган увиденным, что тут же сообщил местным властям о том, что жители региона отвергают христианские таинства, проводят жертвоприношения, в том числе убивают детей, а еще обожают Дьявола.

Трудно сказать, было ли в этом зерно истины и правда ли жители Валкамоники совершали в те годы жертвоприношения с убийствами детей. Однако тот же инквизитор возвращался в эти земли на протяжении последующих 15 лет. После каждого его визита проходил суд над указанными им ведьмами и колдунами, всего в Валкамонике было сожжено около 100 человек.

В основном все они подвергались жестоким пыткам перед казнями, во время которых рассказывали самую вычурную информацию об обрядах и дьяволопоклонстве. И все это проходило вне поля зрения властей Венецианской республики.

Когда в Венеции наконец узнали о массовых казнях ведьм инквизиторами, то сильно озадачились, потому что для них жители Валкамоники были просто немного диковатыми селянами. Венеция быстро удалила инквизитора из региона, запретила охоту на ведьм и заявила, что все убитые ведьмы являлись мучениками.

2. Ведьмы Саффолка

В 1645 году местечко Бери-Сент-Эдмундс в Саффолке, Англия, стало эпицентром крупнейшего одиночного суда над ведьмами в истории страны. В этом процессе были обвинены и повешены 18 человек. Суд шел под руководством Мэтью Хопкинса, которого прозвали "Главным убийцей ведьм".

После этого Хопкинс и его соратники пошли гулять по всему графству и лишь в одном 1645 году в этом региона они замучили 124 "ведьмы". Обычно их мишенью становились бедные старухи, иногда мужчины и изредка состоятельные люди.

Одной из самых известных их жертв мужского пола был 80-ний священник Джон Лоус из Брандстана, который был достаточно склочным человеком и нажил много врагов. Его оклеветали, назвали колдуном, после чего люди Хопкинса жестоко пытали его и повесили.

1. Процесс над ведьмами в Северной Моравии

Северная Моравия это историческая область в Чехии и во второй половине 17 века это было не лучшее место для проживания ведьм. В те годы СОТНИ местных женщин были заживо сожжены на кострах как ведьмы и каждый судебный процесс заканчивался казнями более ста человек.

Любопытно, что при такой жестокости и массовости моравская охота на ведьм практически не известна никому, кроме историков. При этом это даже в масштабах Европы было очень крупное историческое событие.

С каждым годом суды затрагивали все больше и больше человек. Люди получали доход за каждую найденную ведьму, а под подозрение попадали члены семьи ведьм, их соседи и знакомые.

Но в конце концов подобные разрастающиеся масштабы стали пугать даже правящий класс. Они видели, что еще немного и ведьмы в крестьянстве закончатся и тогда перекинутся на них.

Богачи начали оказывать давление на властных людей, чтобы те остановили суды над ведьмами и когда это наконец произошло, множество жителей Северной Моравии задались вопросом, почему они так долго мирились с подобным произволом.