Как собаки разодрали крошечного гнома

02.06.2020, 6:52, Разное

Некоторые истории о встречах с гномами мы уже публиковали раньше. Их можно прочитать Здесь или Здесь. Ниже четыре истории, в которых фигурируют животные, нападающие на этих маленьких человечков и убивающие их или ранящие (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Гномик на хлопковом поле

Эта история произошла в сельском поселении Фармерсвилл, штат Техас, в 1913 году. Очевидец по имени Сильби Лэтем рассказывал, что однажды трудился на своем хлопковом поле вместе с двумя братьями, когда они услышали что неподалеку начали громко лаять их собаки.

Сначала они не обращали на это внимание, думая, что собаки увидели кролика или енота, но лай продолжался и продолжался и тогда они решили пойти и проверить, что так встревожило собак. Первым шел старший брат Кайл и внезапно он замер, а потом крикнул остальным братьям, что видит что собаки окружили маленького человечка.

Когда два брата подбежали к Кайлу, они и в самом деле увидели "лилипута", который был ростом около 18 дюймов (45 см). На его голове была темно-зеленая остроконечная шляпка и он словно вообще не был напуган собаками, он спокойно стоял на одном месте и даже не пытался защищаться.

"У него не было обуви, но я не помню как выглядели его ступни. Его руки свисали по бокам тела, словно они росли из середины туловища, его шляпа напоминала мексиканскую шляпу, а вот одежды на нем не было вообще. То есть обычной одежды, потому что выглядело все со шляпой словно он был одет в тонкий резиновый костюм. Я предполагаю, что он был напуган до состояния шока и поэтому просто стоял, а потом собаки накинулись на него".

Собаки мгновенно убили это существо, разорвав его на части, и в истории не указано, что братья сделали с его останками. Это кануло в неизвестность.

Нападение кошки

Следующая история более современная и пришла из Южной Америки, кто подобных маленьких человечков называют дуэнде. По словам неуказанной женщины, однажды вечером она прогуливалась неподалеку от своего дома в небольшом сельском городке, когда вдруг услышала резкий и пронзительный звук впереди.

Когда она пошла на этот звук, она поняла, что он похож на очень тоненький вопль напуганного человека. Он выкрикивал какие-то слова, но женщина никак не могла разобрать о чем кричит этот человек. При этом она напугалась, потому что решила, что это ребенок попал в беду.

Женщина побежала, завернула за угол сарая и внезапно столкнулась с сюрреалистическим зрелищем, к которому не была готова. Там, у невысокой стены стоял крошечный человечек ростом около 30 см. У него были необычные для человека черты лица, совсем белые волосики на голове и такая же белая борода.

Он дергался и пытался найти пути спасения от кошки, которая сидела прямо перед ним на земле и не давала ему пути отхода. Было очевидно, что кошка уже ранила его, потому что одна маленькая рука человечка уже кровоточила и руках курточки был разорван.

Человечек махал руками, в одной из которых была зажата веточка, и громко пискливо что-то кричал кошке в морду, а кошка в свою очередь несколько раз пыталась атаковать его, натыкаясь на ветку в его руке.

Женщина решила, что надо что-то сделать и громко позвала кошку "кис-кис". Кошка отвернулась на нее, на несколько секунд оставив человечка в покое, после чего дуэнде тут же подобрал упавшую на землю свою шляпу и побежал к стене, после чего мгновенно куда-то скрылся.

Грязный карлик

Из Аргентины приходит очень много сообщений о наблюдении гномов-дуэнде и следующий отчет как раз оттуда. Это произошло в сумерках на ферме, когда фермер прогуливался возле дома перед сном. В какой-то момент он услышал собачий лай и увидел, что его собаки чем-то взволнованы и бегут с поля прямо к нему.

Он решил, что собаки увидели кроличью нору и сейчас гонят кролика, но потом он внезапно увидел, что с поля в его сторону перед собаками бежит человечек ростом всего сантиметров 50-60. Сначала он напомнил ему ребенка, но когда тот подбежал ближе, стало ясно, что это взрослый и у него на лице грязная борода.

Человечек был одет в потрепанный запыленный жилет, а на голове у него был тряпичный колпак, который он придерживал одной рукой, пока бежал. Двигался он в какой-то странноватой и неловкой манере.

Когда он приблизился так близко, что можно было рассмотреть его лицо, то фермер увидел, что оно было похоже на лицо человека, но "примитивное и дикое" с острым носом, глубокими маленькими глазками и ртом, в котором были видны мелкие острые зубки. Фермер решил, что это дуэнде.

"Прямо за ним бежали мои собаки, лаявшие и рычавшие на него, а эта грязная и странная вещь бежала в мою сторону, словно не видя меня. Я никогда еще не видел моих собак такими озлобленными.

Маленький человечек добежал до забора, но не успел скрыться, потому что одна из моих собак настигла его и схватила за ногу. Он завопил так, что я никогда еще не слышал подобного крика, а потом сумел вырваться и скрылся за деревьями. Если бы он был чуть помедленнее, собаки бы точно разорвали его".

Когда дуэнде убежал, фермер подошел к забору и с удивлением не обнаружил на земле ни капли крови, хотя казалось бы зубы собаки оставили на его ноге большую рану. Он также подумал, что может быть собаки пытались защитить его от этого существа.

Гномы-хулиганы

Следующая история пришла от пользователя сайта Reddit, который живет в штате Орегон в сельском доме неподалеку от города Ватерлоо. Когда он переехал сюда, то ему сразу показалось, что это необычное место со "странными вибрациями". Вместе со своей собакой по кличке Бо он любил гулять по окрестностям и при этом всегда ощущал, что за ним кто-то наблюдает, тщательно скрываясь в кустах и за деревьями. А деревья в этом лесу были очень старыми и поросшими мхом.

Потом семья заметила, что у них начала барахлить антенна телевизора и выяснилось, что на крыше у антенны сова устроила гнездо. Эта же сова в какой-то момент начала охотиться на котят, которые родились у их кошки и после этого произошли совсем уж странные события.

"Однажды вечером я со своей собакой Бо отправились гулять по лесу еще дальше того места. куда мы обычно ходили. Когда мы подошли к ручью, я заметил несколько небольших нор в песчаной отмели на противоположном берегу. У каждой норы были видны множество небольших следов непонятного животного.

Я не думал об этих норах, но Бо тут же заинтересовалась ими. Она перебежала на ту сторону через ручей и ткнулась носом в одну нору. Из норы раздался шум, словно от злой кошки и Бо вдруг заскулила и вытащила морду из норы, а потом она начала рычать, лаять и раскапывать нору лапами.

Я никогда еще не видел мою собаку такой, я позвал ее, но она меня не послушала. Я снова позвал ее и наконец крикнул так громко, что Бо прибежала ко мне. Мы пошли домой, но всю дорогу она оглядывалась назад и рычала. Шерсть на ее загривке стояла дыбом.

Когда мы вышли из леса и подошли к нашему забору, я обернулся и тогда заметил нечто пугающее и странное. Неподалеку от нас, в папоротнике, в нескольких футах от тропинки, по которой мы шли, я клянусь, я заметил крошечное лицо, смотрящее на меня. Не лицо животного, а лицо человека. Оно выглядело как человек, но не было человеком. Через мгновение оно пропало.

Солнце уже почти село и мы побежали домой. Мой отец стоял на дворе с барбекю и когда он спросил у меня, что случилось, я поспешно пояснил ему всю историю. Он посмеялся, приняв это за шутку, но ничто не заставит вас заткнуться, как смех родителей. Поэтому я замолчал.

Через час мы сидели на крыльце, ужинали и наблюдали за совой. Я заметил как она летит из леса на нашу крышу к антенне, но потом она сделала резкий рывок и с вытянутыми когтями опустилась на куст ежевики, большой куст, который переплетался с кустами папоротника и несколькими кустами, которые были посажены уже нами.

Я тут же подумал о котенке, сова уже убила двух наших котят, а это был последний, третий. Это разобьет сердце моей сестры, подумал я. Из куста ежевики раздался громкий вопль, похожий на кошачий, куст качался словно в нем происходила борьба, а потом сова выскочила и взмыла в небо.

В ее когтях мы не увидели котенка, там было маленькое существо и оно издавало кошачьи звуки. Сова пролетела с ним немного, но потом бросила его из когтей и оно упало на землю. Мы увидели крошечного человечка, по высоте он был нам наверное не выше колена.

Мы застыли на месте, я был в шоке, но мой папа был смелее и он побежал к тому месту, куда упал человечек. Но пока он добежал, человечек поднялся на ножки и скрылся в кустах. Мы с папой увидели, это как его голова мелькает среди веток. Потом человечек достиг забора, перелез через него и исчез в черноте леса.

Позже мой папа обнаружил местного жителя, который пояснил ему, что в этом лесу и раньше видели гномов. И что эти существа приносят много неприятностей. В том числе однажды они забрались в дом этого человека, бегали по его комнате, ели собачью еду, царапали его машину, а когда он кричал на них, чтобы прогнать, они лишь передразнивали его. Он даже стрелял в них из пистолета, но потом перестал, потому что они пытались украсть его пистолет".

Подобные удивительные истории о гномах на самом деле встречаются очень редко, однако они могут быть доказательством того, что гномы из сказок на самом деле существуют в реальности. Хотя возможно наша реальность и их реальность совсем разные вещи и что они лишь иногда забираются в наш мир.