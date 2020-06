Индийский мальчик, который предвидел мировой кризис 2020 года, предсказал новое бедствие

02.06.2020, 6:52, Разное

Вот уже второй месяц сеть обсуждает неожиданного пророка – индийского подростка по имени Абигья Ананд , который, как выяснилось, еще в августе 2019 года предсказал на начало 2020 года серьезный мировой кризис.

В августе 2019 года Абигья Ананд выпустил на сервисе Ютуб видеоролик под названием "Серьёзная опасность для мира с ноября 2019 года по апрель 2020 года" (Severe Danger To The World From Nov 2019 To April 2020) и недавно это видео стало вирусным. Сейчас у него свыше 6 миллионов просмотров.

В ролике Абигья не упоминает конкретно эпидемию от вируса, но говорит, что очень сильно пострадает Китай, а еще что особенно сильно в экономическом плане пострадают "богатые страны".

В новом видео, вышедшем в начале апреля 2020 года, юный астролог предсказал, что 20 декабря 2020 года произойдёт ещё одна катастрофа, более серьёзная, чем эпидемия коронавируса, и воздействие этой катастрофы будет продолжаться до марта 2021 года.

Это новое видео по непонятным причинам было позже удалено из основного канала, где выступал Абигья, "За нарушение условий сервиса" и сейчас его можно найти лишь на некоторых сторонних ютуб-каналах.

Еще одним неожиданным пророком оказался малайзийский метафизик и специалист по китайской Книге Перемен, который в октябре 2020 года сделал серию удивительно проницательных прогнозов на 2020 год. Еще за два месяца до начала эпидемии в Ухане этот эксперт спрогнозировал, что в 2020 году весь мир охватит эпидемия вируса, похожего на вирус атипичной пневмонии. Из-за этого человечество окажется в глубоком кризисе.

Этого человека зовут Энтони Чэн (Dato’ Anthony Cheng), он известный на всю Малайзию специалист по метафизике и анализу мировой ситуации. Он также хорошо разбирается в древнекитайской книге гаданий Книге перемен, фэншуй, восьми циклических знаках, нумерологии. Он обладает более чем 15-летним опытом работы в области метафизики.

На своей лекции в октябре 2019 Чэн озвучил несколько основных моментов, с которыми мир столкнется в 2020 году. 7 из них уже сбылись (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Основываясь на том, что 2020 год это Год Гэнцзы (37-й год по циклическому календарю, например, 1840, 1900, 1960, 2020) Чэн сравнивал события, происходившие в прошлые годы Годы Гэнцзы и сказал, что 2020 год будет годом кризиса, стихийных бедствий и голода.

На первую половину 2020 года он прогнозировал 14 ключевых моментов, крах экономики, глобальный кризис сокращения служащих, появление вируса, подобного вирусу атипичной пневмонии, ущерб от насекомых-вредителей, нехватку материальных ресурсов, рост цен, изоляцию по всему миру, политические изменения и некоторые другие.

На вторую половину года, согласно анализу Чэна, придутся сильные наводнения, землетрясения, засухи, беспорядки, торговые войны и продовольственный кризис.

«Год Гэнцзи 2020 года — это год стихийных бедствий и техногенных катастроф, но также год нового начала», — говорит метафизик.

Что в этот год следует делать, чтобы обойтись минимальными потерями? Чэн советует разумно тратить деньги и отложить развитие или расширение своего бизнеса.

Он также говорит, что 2020 год это хорошее время для начала чего-то нового, при этом вам не понадобиться крупных вложений для этого, все зависит от ваших идей. При этом единственное удачное развитие вас будет ждать лишь в сеть -технологиях, – дополняет метафизик.

Также Чэн советует внимательно следить за своим здоровьем, особенно уделять внимание легким и почкам. Кроме того, необходимо контролировать свои эмоции, потому что в год кризисов и эпидемии будут нарастать тревога и возникнет ощущение давления.