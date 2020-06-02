Более 20 000 эстонских коров нуждаются в умелых руках украинцев!

02.06.2020, 6:51, Разное

rus.postimees.ee

Снимок иллюстративный. ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня, во Всемирный день молока, следует признать, что хотя на молочных фермах по всей Эстонии уже трудятся около 400 иностранцев, необходимо срочно нанять дополнительных рабочих. Даже имевшаяся ранее возможность нанимать работников из других стран не позволила полностью решить проблему нехватки рабочей силы, а закрытие границ только усугубило ее. На данный момент четверть молочного скота в Эстонии или 21 000 коров зависят от украинских дояров.

«Производителей клубники, молочных фермеров и представителей всего сельскохозяйственного сектора беспокоит только одно: нам нужна иностранная рабочая сила для помощи местным фермерам, и как можно скорее», – сказал председатель правления Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты Роомет Сырмус.

«Опрос, проведенный в апреле Сельскохозяйственной торговой палатой, показал, что на эстонские молочные фермы с крупным поголовьем скота каждый пятый работник прибыл с Украины. Среди дояров иностранцем является каждый третий. Таким образом, дойка четверти эстонских коров зависит от иностранной рабочей силы. Поскольку границы закрыты, мы, фермеры, во Всемирный день молока хотим задать правительству один простой вопрос: если Эстония продолжит препятствовать въезду иностранной рабочей силы, кто будет доить наших коров и собирать клубнику, капусту и репу?» – недоумевает он.

«Проблема кроется отнюдь не в единственной области сельского хозяйства и не связана только с выращиванием клубники, – сказала член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Эльке Лиллеметс. – Сезон клубники короткий, а молочный сезон длится круглый год. Мне совершенно непонятно, как можно отрицать эту проблему и предлагать решения, которые невозможно реализовать. Таким образом, мы уничтожаем плоды труда, а иногда и дело всей жизни многих людей. Очень сложно это понять».

«По состоянию на конец марта этого года, в Эстонии насчитывалось 86 000 дойных коров, – продолжил Роомет Сырмус. – В прошлом году мы произвели 821 500 тонн молока, и этот показатель постоянно растет. Увеличение происходит за счет продуктивности молочных коров, в прошлом году одна корова произвела в среднем 9633 кг молока. Эстонские фермеры умеют производить молоко, по этому показателю мы находимся на втором месте в Европе после Дании. Молочное животноводство также является одной из основных экспортных отраслей нашего сельского хозяйства. В 2019 году Эстония экспортировала молоко и молочные продукты на сумму 194,5 миллионов евро. Простой расчет показывает, что только в молочной промышленности 49 миллионов евро экспортного дохода страны зависит от иностранной рабочей силы».

«В прошлом году общий объем производства в сельском хозяйстве Эстонии составил чуть более миллиарда евро, из которых на молоко пришлась почти четверть», – отметил Роомет Сырмус.

«Фермеры произвели молоко на сумму 249 миллионов евро, а благодаря иностранной рабочей силе в прошлом году было надоено 62 миллионов евро. Почти четверть выручки от продажи в молочной промышленности зависит от тех же самых иностранных дояров: если нет сырья, то нет и смысла запускать конвейеры. По данным Департамента статистики Эстонии, выручка от продажи молочной продукции в прошлом году составила 423,8 миллионов евро, из которых около 100 миллионов евро можно записать на счет украинцев. В прошлом году молочные фермеры выплатили государству 36,6 миллионов евро налогов, а представители молочной промышленности – 18,7 миллионов евро. Четверть этой суммы составляет около 14 миллионов евро. Спасибо украинским гастарбайтерам!» – добавил он.

Согласно опросу, проведенному Сельскохозяйственно-торговой палатой, средняя зарплата дояра в Эстонии составляет 1150-1200 евро в месяц брутто. Большинство работников молочных ферм по-прежнему являются жителями Эстонии, но обеспокоенность вызывает старение рабочей силы. Например, 44% людей, занятых в сельскохозяйственном, лесном и рыбном секторах, входят в возрастную группу 50-70 лет, тогда как в начале этого столетия доля этой возрастной группы составляла 33%. Статистика наглядно демонстрирует, что, к сожалению, в этом секторе не хватает прироста рабочей силы.

«Нехватка рабочей силы в сельскохозяйственном секторе является неоспоримым фактом, – пояснил Роомет Сырмус. – Опрос, проведенный Сельскохозяйственной палатой, показал, что более 40% молочных фермеров так и не смогли найти работников с помощью Кассы страхования от безработицы – это удалось сделать только четверти сельскохозяйственников. Я считаю, что это говорит не о плохой работе Кассы страхования от безработицы, а о низком интересе к труду в сельском хозяйстве. В 2008 году молочные фермеры получали за свою ценную продукцию около 30 центов, и такую же цену им платили через десять лет. В то же время в секторе произошли два крупных кризиса, во время которых цены упали на треть».

«В разгаре споров, которые разразились вокруг темы выращивания клубники, неизменно приводили аргумент, что нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве была вызвана слишком низкой заработной платой, и проблему можно решить путем ее повышения», – сказал исполнительный директор Эстонской садоводческой ассоциации Раймонд Страстин.

«Я готов с этим согласиться, но, к сожалению, производители не могут прыгнуть выше головы. Для фермеров издержки производства неуклонно растут, но, к сожалению, продажная цена продукции за ними не успевает. Основной причиной является открытость рынка Эстонии для иностранных продуктов питания, которые также выращиваются иностранцами. Если мы не готовы позволить украинцам работать здесь, мы должны немедленно отказаться от бананов, ананасов и авокадо, импортированных из других стран – давайте начнем растить их сами! Не говоря уже о помидорах и яблоках, потому что этих импортеров необходимо немедленно выслать из страны», – считает он.

«Сейчас из-за пандемии в эстонском молочном животноводстве тоже не лучшие времена, и цена на молоко резко упала за пару месяцев, – отметил Роомет Сырмус. – В то же время затраты на рабочую силу в сельскохозяйственном секторе за последнее десятилетие увеличились в 1,5 раза: если в 2008 году они составляли 116 миллионов евро, в прошлом году – уже 174 миллионов евро. Нехватка работников даже подняла уровень заработной платы до 1600 евро на некоторых фермах. Исследование также подтверждает, что украинским доярам, как правило, платят не меньше, чем жителям Эстонии. Так что это не вопрос дешевой рабочей силы – нам просто неоткуда взять достаточное количество рабочих, которые готовы заниматься животноводством».

Результаты опроса также подтверждаются официальной статистикой. Согласно статистике Эстонии, средняя медианная зарплата брутто во всех сферах деятельности в 2019 году составила 1143 евро. Средний разнорабочий на ферме заработал 834 евро, средний специалист в области животноводства (например, дояр) 1018 евро. В среднем больше, чем дояры, зарабатывали рабочие только четырех уездов. «Около половины жителей Эстонии зарабатывают меньше среднего дояра каждый месяц, – добавил Роомет Сырмус. – Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. К сожалению, ежедневные телефонные звонки, которые я получают от молочных фермеров, не подтверждают это, а скорее, опровергают».