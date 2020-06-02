 

Сотрудники Facebook осудили нежелание Цукерберга удалять пост Трампа

02.06.2020, 6:48, Новости дня

Ряд сотрудников Facebook возмутились тем, что глава соцсети Марк Цукерберг не захотел удалять запись президента США Дональда Трампа о реакции на беспорядки в Миннеаполисе.

Трамп написал, что может направить в Миннеаполис бойцов нацгвардии, если мэр не возьмет ситуацию под контроль. Президент США заявил, что «когда начинается мародерство, начинается стрельба». Twitter пометил сообщение Трампа как нарушающее правила компании о героизации насилия. Сообщение Трампа в Twitter скрыто, его можно прочесть только кликнув на сообщение администрации.

Цукерберг заявил, что в Facebook запись Трампа оставили. Он отметил, что люди должны знать, если власти планируют использовать силу, передает РИА «Новости».

Некоторые сотрудники Facebook в ответ устроили виртуальную акцию протеста против позиции Цукерберга, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Так, один из сотрудников заявил, что «не испытывает гордости» из-за того, как соцсеть «себя проявляет». По его словам, «большинство коллег», с которыми он общался, «считают точно также».

Другой сторудник заявил, что ему «стыдно работать здесь из-за бездействия, проявленного Facebook в вопросе удаления записи Трампа, подстрекающей к насилию».

В Facebook заявили, что «поощряют, чтобы сотрудники говорили открыто, когда они не соглашаются с мнением руководства». Отмечается, что «впереди ждет немало трудных решений относительно контента», поэтому руководство компании «будет стремиться получать их ответную реакцию».

Напомним, Трамп заявил, что сам «развернет вооруженные силы» США в штатах, власти которых не справятся с беспорядками.



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