Мнение: Сюжет для Черного Зеркала. Новая Реальность уже сейчас

02.06.2020, 6:35, Разное

Контуры дивного нового – ЦИФРОВОГО – мира проступают всё яснее, и эпидемия чудовищного ковида, безусловно, сыграла значительную роль в ускорении этого процесса. Прежде всего – упали все маски, и так называемые «элиты» уже не стесняются признавать, что собираются в ближайшем будущем перевести управление повседневной жизнью людишек полностью под контроль всякого рода «искусственных интеллектов», таким образом сбросив с себя эту утомительную функцию. Причем предполагается, что людишки должны быть этому только рады; еще бы – ведь «Искусственный Интеллект» будет

А) беспристрастен

Б) справедлив

В) и главное (что считается очень важным для быдла) – совершенно не подвержен коррупции!

Это ли не счастье? Некоторые философские вопросы тут, безусловно, возникают – но опять же, предполагается, что средний офисный или тем более промышленный рабочий в любом случае не захочет «сушить себе мозги» над всякой заумью, а просто и покорно примет новый порядок вещей (или, как теперь это уже принято называть, «новую реальность»).

Как ни странно, я могу похвастать, что оказался почти на передовой прогресса и уже, в отличие от многих, приобрел бесценный опыт жизнедеятельности под властью «искусственного интеллекта». Ощущения незабываемые! Вы спросите (плохо скрывая зависть), как же мне это удалось, в каком качестве? Ведь Будущее еще только впереди, вон, поджидает нас за ближайшим углом!

Отвечу: прелесть «новой реальности» я познал… как автор Дзена. И тут все строго, эксперимент отвечает всем научным критериям: ведь платформа Яндекс.Дзен как раз и управляется некой Самообучающейся Нейросетью (вы можете прочесть это в рекламных материалах самого Дзена) – то есть тем самым Искусственным Разумом! Авторы Дзена – в полной власти этой «Нейросети», которая не просто оценивает и просматривает все авторские материалы, выкладываемые на платформу, но и сама решает – что продвигать, что не продвигать, каких авторов поощрять, а каких – блокировать и выгонять. Причем (тут – внимание!) – «Нейросеть» делает это в соответствии с собственными (!) алгоритмами, суть которых известна только в самых общих чертах. Иными словами – Машина не объясняет своих действий! О причинах или мотивах (если это слово применительно к ИИ) тех или иных решений можно только догадываться. И что еще интересно: ЛЮДИ, обслуживающие машину на Дзене – ее на самом деле именно и только обслуживают (во всяком случае, этот постулат работники Дзена отстаивают со всей яростью). Они не могут изменять решения Машины, не могут точно знать их причин, не могут даже вступать с Машиной в диалог. По сути, Дзеновская «техподдержка» для авторов – практически прямой аналог античных жрецов или, если угодно, христианских священников; все, чем они могут помочь прихожанам… то есть тьфу, авторам! – это только попытаться ВМЕСТЕ с ними истолковать некие «знамения».

Давеча меня на Дзене, наконец, заблокировали навсегда. «Сколь веревочке ни виться…» Но дело не в этом мелком событии, а в том, как это было обставлено! По сути, передо мной разыграли великолепный сюжет для «Черного Зеркала» (и я даже удивляюсь, что там подобного еще не сняли). ИИ, который пока резвится на дурацкой площадке для копеечных «авторов» в Сети – это именно та капля, в которой видно Общее Будущее уже в большом мире. Для всех.

Итак, представим себе ситуацию (тут и Кафка, и «Черное Зеркало» – эх, красота!) В какой-то момент вашей обычной повседневной жизни, когда вы совершенно не чуете беды – за вами приходит полиция, и вас забирают. Вас могут «выдернуть» днем из офиса, или ночью из постели – неважно. Вас привозят в Участок, и там вас встречает Следователь. Он добрый и совсем не страшный. Это даже может быть приятная девушка.

Вы, естественно, взбешены, взволнованны, требуете адвоката, орете «По какому праву?» Девушка тут вам с милой улыбкой напоминает, что никаких адвокатов давно уже не существует, они не нужны – ведь страной управляет Искусственный Интеллект! «Ах, ну да» – говорите вы, успокаиваясь. И тут же требуете объяснить, в чем вас обвиняют.

И Следователь вам говорит, что вы обвиняетесь… ну, скажем, в Домогательстве. Довольно серьезная статья, за это полагается от 1,5 лет тюрьмы. «Как?! Когда? – снова орете вы. – Я ни в чем не виноват!»

Следователь с той же милой улыбкой говорит вам, что она, конечно же, понятия не имеет, где, когда и с кем вы совершили Домогательство. В конце концов, ведь это же вы его совершили, а не она. Она не может знать вашу жизнь так хорошо, как знаете вы. Поэтому именно вам и надо вспомнить – где, когда и с кем вы совершили столь тяжкий проступок, а вот как раз ее, Следователя, задача – помочь вам полностью восстановить картину преступления, с тем, чтобы она уже смогла на ее основании назначить вам точный срок отбытия наказания.

– Но с чего вы взяли, что я совершал это Домогательство?? – орете вы, выпучив глаза.

– Эту информацию сообщил о вас Искусственный Интеллект, – спокойно говорит девушка (она привыкла к подобным воплям). – А ИИ, как известно, не ошибается.

– Но мне нечего вспоминать! – запальчиво возражаете вы. – Я чист! Я даже вообще не знаю, что такое Домогательство! Требую меня отпустить!

Следователь-девушка вздыхает.

– К сожалению, в таком случае вам придется побыть у нас в тюрьме, в одиночной камере. Там, в спокойной обстановке, вы сможете хорошенько припомнить всё, что вы делали в последнее время – и понять, что имел в виду ИИ. А через… скажем, две недели мы встретимся с вами снова, и, надеюсь, тогда уже вы расскажете о своем преступлении. Лучше вспомните несколько – чтобы мы с вами могли выбрать из них самый подходящий. Учтите: пока вы – точнее, мы – не поймем, за что конкретно вас обвинили – вы не сможете начать отбытие наказание, и так и будете сидеть в одиночке.

После этого милая девушка жмет на кнопку, вызывает охрану – и вас уводят. В тюрьму. «Вспоминать».

Ну, в общем, вы поняли. В Новой Реальности ни следствия, ни суда как такового не будет. Всем ведь управляет Искусственный Интеллект, а он ведь знает всё, он справедлив, беспристрастен и неподкупен. Правда, алгоритм его работы понятен лишь в самых общих чертах (поэтому, к примеру, даже точного определения «Домогательства», равно как и любого другого преступления, не существует).

Поэтому, если вас вдруг все-таки «привлекли», ваша задача – фактически самому ПРИДУМАТЬ себе состав преступления, степень вины и прочее. Но – опираясь, конечно же, на вашу реальную прошлую жизнь и реальные воспоминания, туфта тут не пройдет! «Следователь» тут вам и в самом деле плохой помощник – он/она ведь и впрямь знает о том, чем недоволен ИИ, не больше вашего.

И – важный прикол: даже если вы – вместе с целой толпой «следователей» – составите сколь угодно живую и подлинную явку с повинной, припомните малейшие детали того, что могло бы, как вам кажется, сойти за «домогательство» – это вовсе не гарантирует вам, что ИИ это примет. Может, примет – а может, и нет. Если нет – вам придется и дальше БЕССРОЧНО сидеть в камере-одиночке, а раз в 2 недели – или реже – вас будет вызывать на допрос «следователь» и монотонно предлагать «еще подумать», «напрячь память», вспомнить «а может быть, у вас были не преступные действия, а преступные намерения? Наш ИИ их тоже чувствует, и это тоже может быть наказуемо!»

И вариантов у вас никаких нет, что особенно пикантно: апеллировать, писать жалобы НЕКОМУ. Они просто не предусмотрены в этой системе. Да и кто, право слово, может контролировать Искусственный Интеллект, который по определению непогрешим? Удивительна сама постановка такого вопроса!

Вы скажете, что это все мои глупые фантазии, и в жизни ничего подобного просто не может быть. Нет – всё, что описано, реальная, даже рутинная практика работы ИИ Яндекса. За месяц до меня аналогичным образом Дзен заблокировал известную авторшу Настю Миронову. У нее было несколько десятков тысяч подписчиков, записи набирали под полмиллиона просмотров – но все закончилось буквально в одночасье: с какого-то момента Яндекс.Дзен просто перестал показывать ее посты пользователям. Миронова – в Поддержку, ей там объясняют: наш ИИ нашел в ваших текстах на канале «кликбейт».

– Где? – спрашивает Миронова.

– Не знаем, – стандартно отвечают ей. – Это же ваш канал. Вам лучше знать. Найдите записи с кликбейтом и удалите их, через 2 недели снова обратитесь к нам.

– Но у меня нет кликбейта!

– Этого не может быть, ИИ говорит, что есть. Поэтому на это время ваш канал будет заблокирован.

Далее чуть не месяц старательная Миронова рылась в своем канале (где несколько сотен статей), искала «неправильные», обсуждала их с «технической поддержкой». Те тоже пытались понять, действительно ли с ними что-то не так. Потом предлагали «на всякий случай» сомнительные статьи удалить… А потом подождать несколько дней, и посмотреть – смилостивится ли ИИ? Снимет ли блокировку?

Ах, нет? Не снял? Ну давайте тогда подумаем, что еще можно удалить.

Я надеюсь, вы поняли Принцип «Новой Реальности». Принцип прост, как всё гениальное: «Клиент сам себя обслуживает». Апеллировать не к кому, презумпции невиновности нет, принцип работы Карающих Органов принципиально непостижим.

Еще б добавить – для смотрибельности – какую-нибудь боковую любовную линию – и можно снимать! Например, у Героя есть жена (подруга), она поначалу, узнав об аресте, бежит в Участок спасать своего возлюбленного, тоже кричит «это какая-то ошибка!» – но, узнав, что герой обвиняется в Домогательстве (неизвестно к кому и неизвестно когда) – тут же в нем ужасно разочаровывается и даже проникается к нему презрением. Так что дальше Герой сидит уже в полном одиночестве, ему даже передачи никто не носит.

Ведь Искусственный Интеллект не ошибается, и это все знают.