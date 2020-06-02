 

Кадыров призвал ООН «принять меры» против США за внесудебные казни

02.06.2020, 6:16, Новости дня

Международные организации должны призвать к ответу власти США за «творимые бесчинства», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил в Telegram, что «с ужасом наблюдает за ситуацией» в США, где «права обычных граждан злостно нарушаются представителями власти». Он обвинил американскую полицию в том, что ее сотрудники «вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями».

«Сердобольная мировая аудитория возмущена бездействием официального Вашингтона», – сообщил Кадыров, потребовав от США «остановить этот беспредел» и «немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека».

Кадыров призвал «международные организации и в первую очередь ООН» вмешаться и «принять действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней». Он потребовал «призвать их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя беспорядки в США и нападение полиции на журналистов, заявила, что «после такого хаоса никаких вопросов к остальным у США на ближайшие годы быть не может». Она обвинила США в нарушении международного права.



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