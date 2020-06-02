Пугачева накормила Галкина зеленью из собственного огорода

02.06.2020, 6:06, Разное

Максим Галкин сообщил поклонникам, что

на обед супруга подала ему салат, ингредиенты для которого собрали на приусадебном

участке. “Красота! А, нет, сыр подвел. Он точно не на нашем огороде поспел?” –

сказал юморист, демонстрируя тарелку с нарезанными овощами и зеленью. Покупными

также оказались огурцы.

Алла Пугачева часто радует домочадцев вкусными

блюдами. Не так давно, например, Максим Галкин показал в соцсетях казан с домлямой

– ароматным узбекским кушаньем. Артист признался, что это блюдо в исполнении

Примадонны получается невероятно вкусным. “Специально для тебя, дорогой”, –

сказала на видео Алла Борисовна.

Отметим, что Пугачева – отличный кулинар. В одном из

интервью Галкин признался, что даже профессиональная кухарка нашла чему поучиться у Примадонны.

Свой поварской опыт знаменитость постепенно передает младшей

дочери Лизе. Артистка проводит время на кухне с наследницей, где показывает ей

всяческие премудрости. Интересно, что дочь Галкина и Пугачевой любит изысканные яства, в том числе красную икру. Ее девочка употребляет с гречневой кашей. Между

тем ее брат Гарри не такой гурман: он обожает куриный шашлык и картошку.