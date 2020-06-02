В МВД Украины рассказали о роли собаки в задержании псевдоминера моста Метро

02.06.2020, 5:54, Новости дня

Собака приняла активное участие в задержании мужчины, угрожавшего привести в действие взрывное устройство на мосту Метро в Киеве. Об этом 1 июня написал в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

“Хорошо сработало при задержании спецподразделение КОРД Нацполиции: бойцы спустили на “минера” штурмовую собаку. Животное и огонь в воздух отогнали его от большого чемодана с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали”, – сообщил спикер.

По его словам, в пакете был муляж бомбы, состоявший из земли, проводов, баллонов и пульта управления.

Після дня Києва. Столиця, міст метро déjà vu. На відміну від подій вересня минулого року із військовослужбовцем ССО… Posted by Artem Shevchenko on Esmaspäev, 1. juuni 2020

Около 14.00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию “Гром”. Патрульные перекрыли движение по мосту Метро в обоих направлениях. Переговоры с “минером” вел глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Спустя примерно полтора часа правоохранители задержали мужчину. Его требования были хаотичными, рассказал Крищенко журналистам.