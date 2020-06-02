 

Прокуратура Луганской области зафиксировала факт использования боевиками российского оружия

02.06.2020, 5:54, Новости дня

Прокуратура Луганской области 1 июня сообщила о фиксации факта использования боевиками на Донбассе оружия российского производства.

Отмечается, что вблизи линии соприкосновения между населенными пунктами Горное и Золотое Луганской области был выявлен корпус двигателя малогабаритного реактивного огнемета “МРАО-А” калибра 72 мм.

По данным следствия, это средство поражения находится на вооружении воинских частей вооруженных сил РФ. И в то же время огнемет используют подконтрольные России незаконные вооруженные формирования, которые противостоят Вооруженным силам Украины в Луганской области.

“Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, начатого по фактам ведения агрессивной войны и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем они будут переданы в Офис прокурора, Международный уголовный суд с целью доказательства причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства”, – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Ученые развеяли миф о животных как переносчиках вирусов

27.05 / Генсек ОДКБ призвал к реформированию ВОЗ

19.05 / Гримасы карантина: в Москве исправили бюрократическую ошибку и отменили штраф лежачей больной

06.04 / Лещенко попросили «выматываться» из Коммунарки

19.05 / Мнения: А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

26.05 / В конце июня “Вектор” начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

27.05 / Собянин объявил о «прогулочном режиме» в Москве

28.04 / Минэнерго гарантировало отсутствие дефицита топлива

30.03 / Мнения: Треугольные китайские шахматы. Смогут ли США повлиять на рынок нефти?

28.04 / Губерниев допустил обоснованность штрафа для пожаловавшегося на меры против пандемии футболиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска