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02.06.2020, 5:45, Новости дня

В Чебоксарах начались онлайн-лагеря. Новый формат работы с детьми рассчитан на две смены по 12 дней.

Несмотря на дистанционный режим, утро будет начинаться с классической зарядки. Далее участников ждут кулинарные курсы, творческие мастер-классы, приключенческие игры и конкурсы. Смены будут ориентированы на изучение родного края, его природы и истории. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте школ.

"Конечно, дети очень заскучали по общению и интересному времяпрепровождению, потому что до этого были только онлайн-уроки в школе. А теперь школа – это фактически летний онлайн-лагерь. Поэтому очень здорово, что фактически разные образовательные организации сегодня открывают свои двери, но онлайн", — заявил Алена Аршинова, и.о. секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", координатор проекта "Новая школа".



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