 

Разговор о нефти: лидеры обсудили ситуацию перед встречей ОПЕК+

02.06.2020, 5:45, Новости дня

Президент Владимир Путин и президент США провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на рынке нефти. Разговор состоялся всего за несколько дней до встречи министров в рамках ОПЕК+. Инициатива исходила от американской стороны.

Напомним, перед заключением сделки в апреле, лидеры двух стран также провели телефонный разговор и фактически инициировали сокращение добычи.

США, к слову, не являются участником сделки, но все же снижают добычу. От максимумов она сократилась уже примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Неделей ранее российский лидер впервые за три месяца, как сообщается, провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.

Сейчас ключевой вопрос для рынка – согласится ли РФ продлить квоты еще на какое-то время. Условия сделки предполагали постепенное восстановление добычи с июля.

Сам факт диалога лидеров крупнейших нефтедобывающих стран дает сигнал к тому, что компромисс будет найден. И котировки пока продолжают расти.

Однако различные СМИ продолжают подогревать интерес, сообщая, в частности, что саудиты грозят снова обвалить цены, если РФ не пойдет на продление периода сокращения добычи.

Вместе с тем, для всех очевидно, что низкие цены на нефть не выгодны никому. От них страдают и Россия, и Саудовская Аравия и даже Штаты, хотя и в меньшей степени.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Государственное радио КНДР рассказало, чем занимается Ким Чен Ын

14.04 / Боевой робот «Соратник» за 130 млрд рублей начали создавать в России

10.04 / Трамп заявил о готовности помочь Мексике при сокращении нефтедобычи

30.05 / Курортный сезон в Крыму откроют в три этапа

30.03 / Каждый пятый житель РФ полностью перешел на самоизоляцию

26.04 / Коронавирус в Великобритании. За сутки умерло вдвое меньше пациентов, чем накануне

01.05 / В России начнут штрафовать храмы и мечети за отсутствие защиты от террористов

10.04 / Собянин объявил об увеличении поддержки семей с детьми на фоне коронавируса

30.03 / В Нью-Йорке заявили о нехватке врачей и аппаратов ИВЛ

19.05 / В Молдове заочно обвиняют в краже $1 млрд экс-лидера Демпартии Плахотнюка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска