 

Мадуро планирует посетить Иран

02.06.2020, 5:42, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что вскоре посетит Иран, чтобы подписать соглашения о сотрудничестве в области энергетике и других секторах. Заявление прозвучало после того, как Иран отправил пять танкеров с бензином в эту страну.

«Я обязан поехать, чтобы лично поблагодарить людей», – заявил Мадуро, выступая на государственном телевидении.

Соединенные Штаты опасаются, что Иран и Венесуэла – находящиеся под санкциями США – переведут свои давние связи на новый стратегический уровень.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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