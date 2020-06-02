VOAэкспресс 1 июня 2020

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02.06.2020, 5:42, Новости дня

Протесты

В США продолжаются акции протеста, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых городах протестные акции переросли в беспорядки, потребовавшие вмешательства сотрудников не только полиции, но и Национальной гвардии.

Дональд Трамп объявил в понедельник вечером, что мобилизует тысячи сотрудников правоохранительных органов и солдат военной полиции, чтобы прекратить «беспорядки и беспредел, которые распространились по всей нашей стране».

Подробнее о том, как происходили протесты в минувшие выходные, рассказывают корреспонденты «Голоса Америки»: Ангелина Багдасарян, рассказавшая о последствиях волнений в Лос-Анджелесе, Михаил Комадовский, посетивший акцию протеста у Белого дома, а также Нина Вишнева, рассказавшая о ситуации в Нью-Йорке

SpaceX

Состоявшийся в субботу полет двух американских астронавтов на ракете SpaceX стал первым в истории пилотируемым запуском частной компании. О том, как старт ракеты Falcon 9 в субботу повлиет на развитие космической отрасли, рассказывают эксперты.

Месяц афроамериканской музыки

В 1979 году июнь был официально признан Месяцем афроамериканской музыки в США. В течение всего месяца «Голос Америки» будет еженедельно рассказывать о людях, ставших легендами музыкальных жанров, которые традиционно ассоциируются с афроамериканской культурой. В первом материале – история Майлза Дэвиса, человека, который во многом определил звучание джаза в послевоенный период

Эпидемия и метафоры войны

Парад Победы и «Бессмертный полк» на фоне эпидемии. Как в России буквализуют метафоры войны? Авторская колонка Ксении Турковой для программы Александра Герасимова «Оно вам надо?»



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