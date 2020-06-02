Погибший от действий полиции США Флойд употреблял наркотики

02.06.2020, 5:30, Новости дня

Чернокожий Джордж Флойд, чья смерть спровоцировала погромы в США, незадолго до гибели употреблял метамфетамин, информирует бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин в Миннесоте.

Эксперты обнаружили следы интоксикации синтетическим опиатом фентанилом и недавнего использования метамфетамина, передает ТАСС.

Уточняется, что вывод о насильственном характере смерти Флойда является нейтральной формулировкой, которая не отражает чью-либо виновность или преднамеренность действий.

Напомним, официальная судебно-медицинская экспертиза в Миннеаполисе подтвердила, что смерть Флойда, спровоцировавшая погромы в США, наступила в результате удушения и была убийством.