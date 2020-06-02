Мнение: Считать не будут вовсе

02.06.2020, 5:15, Разное

То, что голосование по “поправкам” назначено на 1 июля – вообще говоря, по меркам самой же Системы еще, скажем, прошлого года – нонсенс. В Кремле всегда знали, что в летние месяцы или около того народ на голосования не ходит – ему не до ерунды: у всех или “огороды”, или отпуска, или просто стремление погреть пузо на солнце. Собственно, именно поэтому ЕДГ, то есть “Единый День Голосования”, единственный в году, был определен правящей кликой на “второе воскресенье сентября” – то есть максимально близко к лету. Это был прямой, крайне циничный расчет на минимальную явку: чем меньше народу придет – тем меньше у людей будет интереса к выборам, а значит, тем легче властям обделывать на них свои делишки.

И наоборот: президентские выборы Кремль проводит не в сентябре, а в марте (плюя, кстати, на свой же закон о ЕДГ). Почему? А потому, что президентские – единственные выборы, где Кремлю, наоборот, больше всего нужна именно высокая, максимально большая явка. Собственно, с точки зрения Кремля до сих пор только президентские выборы должны были восприниматься всеми как “всенародные” – для того и явка. Про всех остальных “выборных” – даже хорошо, если их будет выбирать минимум людей: меньше шансов, что все эти назначенцы что-то вообразят о себе.

Но голосование по “поправкам” для Путина – важнейшее, это, по сути, аналог президентских выборов, промежуточный “вотум доверия” действующему президенту; и его вдруг ставят на июль, то есть на период минимальной явки??

Объяснение тут может быть только одно: если голосование ставят на июль – значит, голоса и явку в этот раз считать вообще никто не собирается. Понятно, что результаты всех голосований в России уже давно фальсифицируются в хвост и в гриву – но раньше хотя бы делали вид, что чего-то считают.

А сейчас, значит, маски сброшены – даже делать вид уже не будут. Собственно, все поправки по процедуре, принятые специально под это “голосование”, говорят об этом красноречивее некуда. Тут и разрешение “голосовать по почте”, и разрешение не показывать паспорт, и устраивать “пункты подачи голосов” где угодно, хоть на детских площадках под грибком…

Нас ждет какой-то еще небывалый фарс, превосходящий по своему бесстыдству всё, когда-либо раньше виденное. Это будет просто глумление над самой идеей голосования за что бы ни было.

И я даже не думаю, что в этот раз станут как-то загонять народ толпами на участки. Нет, “эпидемия” же! Не будет “загонов”, все пустят на самотек. И только потом, уже после “подсчета голосов”, народ с некоторым изумлением узнает, что проголосовали (по почте, под грибком и прочими экзотическими способами) 80% населения, причем “за” все поправки – 75%.

Цифры утверждены еще зимой, бюллетени сожгут сразу после вместе с урнами, не считая.

Это будет самое тупое, наглое и бессмысленное голосование в истории России. Недолго осталось.