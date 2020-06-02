 

Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США

02.06.2020, 5:08, Новости дня

Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.

По словам Мойо, для всех, кто следил за возникновением и развитием протестов в США, очевидно, что «любые обвинения относительно причастности Зимбабве на любом этапе являются нелепыми», передает РИА «Новости» со ссылкой на Herald.

Associated Press сообщало, что советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен назвал Зимбабве наряду с Россией и Китаем в числе «иностранных противников» США, которые якобы решили воспользоваться протестами и «нанести ущерб демократии». 

Напомним, в США заявили о причастности РФ к беспорядкам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления неправильной и ошибочной инсинуацией.



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