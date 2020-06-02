Мнение: Кто написал речь Путину?

02.06.2020, 5:00, Разное

Путин посовещался и решил провести голосование по обнулению президентских сроков Путина и прочим поправкам в Конституцию 1 июля.

И сказал Путин: «Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведём общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года».

Как по писаному сказал. На видеозаписи это видно. Видно, что Путин не говорит, а именно читает текст.

Неужели, Путин не мог своими словами объявить дату голосования, подчеркнув, что совещание – не клоунада, а серьезное обсуждение для принятия коллегиального решения? Что если бы хоть кто-то возразил, Путин не стал бы швырять ручку…. Зачем надо было прописывать в сценарий совещания финальные слова? Чтобы от волнения Путин не наговорил лишнего?

Фотография отсюда