 

Мнение: Кто написал речь Путину?

02.06.2020, 5:00, Разное

Путин  посовещался и  решил  провести голосование по обнулению президентских сроков Путина и прочим поправкам в Конституцию  1 июля.

И сказал Путин: «Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведём общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года».

Как по писаному сказал. На видеозаписи это видно. Видно, что Путин не говорит, а именно читает текст.

Неужели, Путин не мог своими словами объявить дату голосования,  подчеркнув, что совещание – не клоунада, а серьезное обсуждение для принятия  коллегиального решения?  Что если бы хоть кто-то возразил, Путин не стал бы швырять ручку….  Зачем надо было прописывать в сценарий совещания финальные слова? Чтобы от волнения Путин не наговорил лишнего?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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