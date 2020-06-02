Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом

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02.06.2020, 4:50, Разное

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом (COVID-19). Глава армянского правительства сообщил, что инфекцию подхватила вся его семья.

По словам Пашиняна, пока болезнь протекает бессимптомно. Тем не менее, политик принял решение продолжить работу в удаленном режиме. Он заявил, что будет исполнять свои обязанности, пока позволяет состояние здоровья.



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