Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом

02.06.2020, 4:50, Разное

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом (COVID-19). Глава армянского правительства сообщил, что инфекцию подхватила вся его семья.

По словам Пашиняна, пока болезнь протекает бессимптомно. Тем не менее, политик принял решение продолжить работу в удаленном режиме. Он заявил, что будет исполнять свои обязанности, пока позволяет состояние здоровья.