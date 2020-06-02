ВВС показала трейлер сериала о Солсбери. Видео

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02.06.2020, 4:39, Новости дня

Работу над телешоу ВВС начала в октябре 2019 года. Сюжет построен вокруг того, как обычные люди и сотрудники государственных служб Солсбери отреагировали на случившееся.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент “Новичок”.

30 июня 2018 года в Великобритании госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Изначально подозревали, что пара отравилась наркотиками, но дополнительная экспертиза выявила следы “Новичка”. 8 июля Стерджесс умерла в больнице.

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Видео: BBC / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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