 

За время карантина СБУ разоблачила 385 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19

02.06.2020, 4:39, Новости дня

За время карантина Служба безопасности Украины разоблачила 385 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Также СБУ заблокировала более 2,6 тыс. сообществ с аудиторией более 1 млн человек, которые распространяли ложные данные о коронавирусе.

Как установили сотрудники спецслужбы, 18 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы “работали” в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове. В социальных сетях агитаторы призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста и силовому захвату власти.

Информацию о 367 выявленных агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или привести к нарушению общественного порядка.

Отмечается, что в течение 2019–2020 годов украинские суды вынесли 26 обвинительных приговоров в отношении интернет-пропагандистов, которые умышленно распространяли деструктивную информацию для нанесения ущерба государственной безопасности Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 1 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 166 978 человек. Жертвами COVID-19 стали 372 037 человек, выздоровело 2 641 330.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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