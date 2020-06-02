В конце июня россиян ждет десятидневка оголтелого победобесия. Цель – разогреть публику к “референдуму” 1 июля

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02.06.2020, 4:39, Новости дня

Технология обнуления.

С датами, на которые назначены парад и голосование по поправкам, не все так просто. Это четко по дням спланированная политтехнологическая операция. Незаменимые “деды” опять используются в качестве дровишек для патриотического костра, на котором варится пропагандистская сивуха.

В конце июня нас ждет десятидневка оголтелого победобесия: 22-го – день памяти начала войны, который, по-видимому, в этот раз будет отмечаться особенно масштабно, а 24-го – парад. Цель – разогреть публику к “референдуму” 1 июля до буйного патриотического помешательства и в таком невменяемом состоянии привести к избирательным урнам.

Из каждого российского утюга будут раздаваться гипнотические мантры: деды воевали и нам велели, тогда нас враги терзали и сейчас все против нас. Голосуйте за поправки в конституцию – защитите страну и себя. За родину, за Путина пойди проголосуй, а что получишь ты в ответ – об этом промолчим…

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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