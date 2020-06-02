 

Российcкая нефть Urals подорожала на 70% и обогнала Brent

02.06.2020, 4:30, Новости дня

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%. При этом премия к североморской смеси стала рекордной за всю историю наблюдений, сообщает агентство Argus.

На северо-западе Европы на прошлой неделе относительно Североморского датированного сорта Brent она составила 2,30 доллара за баррель. В абсолютном выражении цена Urals на конец месяца поднялась до 36,70 доллара за баррель. В Средиземноморье котировки поднялись еще выше — до 37,20 долларов за баррель. Поддержку рынку оказало резкое сокращение добычи и восстановление спроса.

На фоне растущей нефти выдающуюся динамику показала и российская валюта. Накануне рубль снова стремительно укреплялся, а доллар впервые с начала марта вплотную приблизился к отметке в 69 рублей. Единая европейская валюта уже стоит менее 77 рублей. Только в мае потери американской валюты на Московской бирже составили более 5 рублей.

Помимо цен на нефть, рубль получил поддержку со стороны иностранных инвесторов. Они активно скупали рублевые облигации на фоне сигналов ЦБ о смягчении политики.

За прошедшую неделю нерезиденты купили ОФЗ почти на 30 миллиардов рублей, а их доля выросла до 30,8%, говорится в материалах Банка России.



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