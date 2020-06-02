 

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

02.06.2020, 4:30, Новости дня

Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны. Сделка обошлась в рекордные для Израиля 65 миллионов долларов (226 миллионов шекелей).

Участок расположен в элитном поселке Герцлия Питуах — северном пригороде Тель-Авива, передает РИА Новости.

Прежним владельцем виллы с 2006 года был британский управляющий хедж-фондами Алан Ховард, соучредитель Brevan Howard Asset Management. В свое время он купил эту недвижимость за 9 миллионов долларов и вложил "огромные средства на улучшение недвижимости, расширив участок с 6500 квадратных метров до 9500 квадратных метров". На территории виллы за эти годы были построены два здания, спроектированных архитектором Орли Шремом.

На участке расположены теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, которая трансформируется в гостевую зону для мероприятий.



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