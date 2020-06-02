 

Рынок СПГ уверенно преодолевает кризис

02.06.2020, 4:30, Новости дня

Мировой спрос на сжиженный природный газ с января по май показал рост почти на 10%. В абсолютном выражении показатель составил 161 миллиона тонн, такие данные приводит российская компания “Новатэк”.

Несмотря на падение спроса на большинство видов топлива из-за пандемии коронавируса, СПГ остается востребованным, хотя темпы в последние месяцы, конечно, замедлились.

В первом квартале рост спроса в годовом выражении составлял 13%. За первые пять месяцев года импорт нарастили такие страны, как Южная Корея, Турция, Индия, Великобритания, Китай и другие. К слову, китайский импорт сжиженного природного газа в годовом выражении показал прирост на 6% — почти на полтора миллиона тонн.



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