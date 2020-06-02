Власти Украины перестали пугать мир «войной» с Россией

02.06.2020, 4:30, Новости дня

Угроза широкомасштабной войны РФ и Украины отсутствует, сообщил украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Он заявил, что «уже не видит как угрозу продвижение российских войск глубже в территорию Украины». По его версии, «350 тыс. украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны». В связи с этим он считает, что «широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может».

«Тем более в условиях экономического кризиса … и коронавирусной пандемии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

При этом Резников пожаловался на «тупик» в урегулировании ситуации в Донбассе, возникший «тогда, когда появился текст минских соглашений». Он заявил, что «тупик» появился, когда «было написано, что Украина сначала должна провести выборы, а потом брать контроль над границей, например». Резников сказал, что является «оптимистом» и считает, что «нет тупиков, надо искать выход».

Резников заявил, что ему не известно, обращалась ли РФ к Украине за помощью в решении вопроса водообеспечении Крыма. Он заявил, что украинская сторона «возобновит водообеспечение для граждан Украины в свободном Крыму», если вернет над ним контроль.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев в Крыму «не планирует помогать РФ решать ее проблемы как оккупанта».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Резников сказал, что во вторник во время консультаций в Германии по деятельности «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) поднимет вопрос усиления санкций в отношении РФ и введения эмбарго на российские энергоносители, которые поставляются в страны ЕС, передает ТАСС.

Напомним, прежние украинские власти не раз заявляли, что РФ якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе, наращивая военное присутствие у украинских границ. Так, Петр Порошенко, будучи президентом Украины, заявил, что полномасштабная война с Россией уже не является чем-то нереальным.

В Кремле поясняли, что между Россией и Украиной нет никакой войны, а есть гражданская война на Украине, спровоцированная Киевом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем команда Порошенко пугала мир и украинцев якобы существующей российской угрозой.