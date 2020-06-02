Мнение: В Китае ставят камеры в квартиры: правильно делают

02.06.2020, 4:18, Разное

Пока весь мир плетется в хвосте технического прогресса, Китай показывает планете, как надо управлять обществом правильно – с помощью передовых инновационных технологий. Кто не согласен, тот человек Каменного века. Может, браться за топор, соху и лопату, выбрасывать гаджеты, ехать к отшельникам, дауншифтерам и прочим беглецам из новой реальности, и там жить. Также может попытаться сжечь вышку 5G, или 6G – уже идет на смену 5G, купить крем от излучения. Или проклинать человечество, которое живет по-новому. Остальные – в будущее, с тотальной слежкой, которая уже работает, только вы о ней не подозреваете, и будет работать официально, потому что скрыть такое нельзя. Не верите. Скажите “дрель” вслух при своем телефоне или “Алисе” – а потом смотрите контекстную рекламу дрелей на компьютере.

Кстати, у азиатов, в основном, и самых умных людей – такой высокий iq, eq, коэффициенты когнитивной активности, и такой низкий порог стыдливости – в этой связи (да, психиатрия подтверждает, что “ум и “плюю на ваше мнение” – взаимосвязанные вещи), что им глубоко всё равно, что о них подумают те или иные люди, которые захотят понаблюдать вдруг за их вполне обыденной и скучной жизнью человека среднего класса и достатка. Японцы, корейцы, китайцы во многом схожи. Они способны на технологический рывок, который белый человек может осуществить только лет за 100, за считанные десятилетия. От 1G к 4G плелись 40 лет. Потом подключились азиаты. От 4G к 6G – с помощью азиатов, и только их усилиями – 2-3 года. Терабайт в секунду – это 6G. Так и будет. И вас будут писать 24 часа в сутки. Я не расист, но если их США убрать всех белых и азиатов, через несколько лет там будет новая ЮАР (ну, вы поняли).

Москвичи очень медленно привыкают к тому, что система видеонаблюдения уже работает везде по городу. И любого можно отследить, найти и поймать. В Китае – это уже прошлое. Теперь там на законных основаниях(!) начали устанавливать видеокамеры прямо в квартирах, помимо воли людей. Пока – у тех, кто сидит на карантине. Но это же только вопрос времени, когда и обычным людям в жильё проведут видеонаблюдение.

Почему-то слова “Мне нечего скрывать, как всякому честному человеку”, некоторые воспринимают с ненавистью и злобой. Подобную реакцию можно расценить следующим образом – они замшелые ретрограды, им есть, что скрывать, или же – они стесняются своей обыденной и скучной жизни, и жаждут приватности. Жить за стеклом, когда в твой быт может заглянуть Товарищ майор или кто-то еще, им не хочется. А людям будущего – все равно. Вот – смотрите, ничего интересного. Работаю. Или имею жену. Или читаю текст. Или смотрю сериал. Или играю с детьми.

Конечно, в этой новой реальности, которая будет на 100% через 10 лет уже повсеместно, совсем не смогут жить преступники, извращенцы, те, кто лупит жен и детей, смотрит какое-нибудь скверное порно или, например, получает удовольствие от видеотрансляций массовых кровавых казней, а не качественного сериала, не работает, а дует все время пиво, принимает наркоту. Наверное, люди будущего – просто очень скучные люди. Те, кто будет жить в этом будущем. А остальные не смогут. Умрут. Или сядут и умрут там, на зоне. Там же тоже – постоянное наблюдение за всеми. Еще и дроны будут в небе буквально везде сновать. Вам жалко птичек? Они приспособятся.

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