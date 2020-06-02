Мнение: Метод борьбы против поправок

02.06.2020, 4:00, Разное

Но вообще – напрашивается простой алгоритм для “протестантов” против поправок в Конституцию. Если и впрямь при голосовании за ЭТО нет требования показывать паспорт – так надо, стало быть, набрать активистов и весь период голосования (это будет чуть ли не неделя) ходить по всем участкам, брать бюллетень и голосовать “против”.

Гениальная ведь идея. Но, если такое возможно – значит, у “партии власти” есть противоядие против этого. Какое? Во-первых, они точно так же могут ходить везде, так же брать бюллетени, но голосовать “за”. Представляете такую “битву активистов”? Кто кого сборет, в смысле – больше вбросит?! Навальновцы или молодогвардейцы?! ОНФ или РНЕ? ЦРУ или ФСБ? Так, глядишь, каждый активист по сотне бюллетеней разрисовал, вбросил – вот и явка хорошая набежала!

Ну и второй способ у властей – еще лучше, я о нем уже писал. “Протестники” бюллетеней “против” накидали – а умные “путинисты-обнулисты” все бюллетени раз – и тоже обнулили. Снесли их вместе с урнами на помойку. А сами написали в протоколы те цифры, КАКИЕ НАДО.

Против лома нет приема.