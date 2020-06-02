 

Мнение: Метод борьбы против поправок

02.06.2020, 4:00, Разное

Но вообще – напрашивается простой алгоритм для “протестантов” против поправок в Конституцию. Если и впрямь при голосовании за ЭТО нет требования показывать паспорт – так надо, стало быть, набрать активистов и весь период голосования (это будет чуть ли не неделя) ходить по всем участкам, брать бюллетень и голосовать “против”.

Гениальная ведь идея. Но, если такое возможно – значит, у “партии власти” есть противоядие против этого. Какое? Во-первых, они точно так же могут ходить везде, так же брать бюллетени, но голосовать “за”. Представляете такую “битву активистов”? Кто кого сборет, в смысле – больше вбросит?! Навальновцы или молодогвардейцы?! ОНФ или РНЕ? ЦРУ или ФСБ? Так, глядишь, каждый активист по сотне бюллетеней разрисовал, вбросил – вот и явка хорошая набежала!

Ну и второй способ у властей – еще лучше, я о нем уже писал. “Протестники” бюллетеней “против” накидали – а умные “путинисты-обнулисты” все бюллетени раз – и тоже обнулили. Снесли их вместе с урнами на помойку. А сами написали в протоколы те цифры, КАКИЕ НАДО.

Против лома нет приема.

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Кардиолог Анна Кореневич назвала 5 самых опасных для сердца продуктов

28.04 / Что произошло за ночь 28 апреля

15.04 / Лариса Гузеева объяснила нежелание своей дочери Ольги Бухаровой становиться актрисой

18.05 / Антитела пациента после “атипичной пневмонии” нейтрализовали коронавирус SARS-CoV-2

01.05 / В Подмосковье ввели «масочный режим»

29.05 / “Сокращение прав трудящихся”: новые правила увольнения в России встревожили специалистов

24.05 / Мнение: Письмо: “Заметил ощущение похожее на влюбленность”

13.04 / Риск инсульта снизится, если перейти на ЗОЖ в среднем возрасте

16.05 / Россияне раскрыли рот при виде черноволосой Кудрявцевой

27.03 / Apple открыла открыла бесплатное скачивание Final Cut Pro X и Logic Pro X

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска