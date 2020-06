Мнение: Демократия с верховенством закона

Гонконг – Отличные кадры

США – Застрелите этих головорезов!

Про обсуждение ситуации в Гонконге и Миннеаполесе в Совете Безопасности ООН.

Особенно улыбнуло объяснение американского полпреда относительно сравнений ситуаций в Гонконге и Миннеаполисе. "Это другое!".

Во время закрытых обсуждений в Совете Безопасности в пятницу, которые отражали усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство вступили в конфликт с Китаем и Россией по поводу нового закона Пекина о национальной безопасности Гонконга.

Дипломаты рассказали, что посол Китая в ООН Чжан Цзюнь обвинил США и Великобританию в вмешательстве во внутренние дела страны и в необоснованных обвинениях в том, что закон может ограничить свободу, гарантированную в китайско-британском соглашением, подписанным в декабре 1984 года, которое привело к передаче британской колонии в 1997 году Китаю. Он назвал США «нарушителем спокойствия» в мире и призвал членов СБ не делать Китай «врагом», сказали они.

Чжан также спросил, что бы сделали США, если бы Китай хотел, чтобы Совет Безопасности обсудил ситуацию в Миннеаполисе, где безоружный темнокожий мужчина Джордж Флойд скончался после того, как белый полицейский надавил коленом на его шею, сказал дипломат.

Посол США Келли Крафт ответила, что у каждой страны есть свои трудности и обиды, но разница в том, что Соединенные Штаты, в отличие от Китая, представляют собой демократию с верховенством закона, где люди могут протестовать и иметь демократические права , сказали дипломаты. выступая на условиях анонимности, потому что это было закрытое обсуждение.

Хотя дело Флойда не упоминалось в твитах и ​​заявлениях, опубликованных обеими сторонами после обсуждения в Совете, вопросы, поднятые этим делом, были затронуты послами США и Китая.

Китайская миссия ООН написала в Твиттере: «Что заслуживает внимания всего мира – так это неспособность США выполнять свои международные обязательства, неспособность США бороться с расовой дискриминацией, неспособность США защитить своих мигрантов и их детей, неспособность США защитить свой народ от вооруженного насилия».

Посол Крафт сказала в твиттере, что она призвала членов Совета Безопасности «предъявить претензии и потребовать объяснений по поводу пустых обещаний Китая народам Гонконга и Великобритании».

«Недавние действия Пекина в высокой степени угрожают автономии Гонконга, нарушают международный мир и безопасность» и «противоречат» его обязательствам по китайско-британскому соглашению, зарегистрированному в Организации Объединенных Наций, сказала она.

Соединенные Штаты призывают Совет Безопасности и все 193 государства-члена ООН присоединиться к требованию, чтобы Китай «изменил курс и выполнил свои обязательства перед этим учреждением и народом Гонконга», написала Крафт.

Китай заблокировал проведение Соединенными Штатами и Великобританией открытого заседания СБ по Гонконгу, поэтому они подняли вопрос о законе о национальной безопасности в конце заседания “по любым другим вопросам” в пятницу, Процедура позволяет 15 членам Совета Безопасности поднимать любые вопросы на закрытых обсуждениях.

Китайская миссия ООН написала в Твиттере, что усилия США и Великобритании по официальному обсуждению гонконгской проблемы «провалились» из-за «отсутствия согласия» и «сильной оппозиции» со стороны членов Совета Безопасности.

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский написал в Твиттере, что «неловкий шаг Вашингтона и Лондона не был поддержан явным большинством членов совета», добавив, что «спорные, предвзятые вопросы, не имеющие отношения к миру и безопасности, не должны подниматься» в Совете.

В ходе закрытых консультаций дипломаты заявили, что посол России в ООН Василий Небензия также поднял вопрос об инциденте в Миннеаполисе и движении "Black Lives Matter" и заявил, что Запад отправил неонацистских украинских провокаторов в Гонконг, чему у Москвы есть видеодоказательства.

Исполняющий обязанности посла Великобритании в ООН, Джонатан Аллен заявил, что Великобритания подняла вопрос о Гонконге, потому что закон о национальной безопасности «рискует ограничить свободы, которые Китай обязался отстаивать», и в случае его реализации «усугубит существующие глубокие разногласия в гонконгском обществе». "Мы надеемся, что китайское правительство сделает паузу и обдумает серьезные и законные опасения, которые этот закон вызвал как внутри Гонконга, так и во всем мире", – сказал он.

Оруэлл был бы доволен такими оправданиями гегемона.

Плюс еще редакционка Glonal Times на тему:

Такие выражения, как «прекрасное зрелище» и «американская весна», получили широкое распространение среди китайских интернет-пользователей. На фоне волны протестов в США не преминули обратить внимание на лицемерную позицию некоторых политиков и СМИ в Соединённых Штатах, пишет Global Times.

Как отмечает издание, в 2019 году спикер палаты представителей США, демократка Нэнси Пелоси назвала протесты в Гонконге «прекрасным зрелищем». Сегодня, когда беспорядки захватили Америку, комментаторы в китайских соцсетях припоминают Пелоси её слова. Так, некоторые интернет-пользователи написали, что в ответ на заявления спикера палаты представителей США Хуа Чуньин, занимавшая на тот момент пост официального представителя МИД КНР, отрезала: «Оставьте, пожалуйста, подобные «прекрасные зрелища» себе — нам такого не надо». По мнению комментаторов, это были «пророческие» слова: «Не ожидали, что американские политики так быстро смогут насладиться таким вот «прекрасным зрелищем».

«Протестующие в США куда сильнее участников беспорядков в Гонконге, первые нас действительно удивляют. Они не только создают какое-то одно «прекрасное зрелище» — они их организуют во множественном числе по всей своей стране», — цитирует Global Times одну из публикаций, набравшую более 1 тыс. лайков на платформе WeChat.

И хотя, как подчёркивает издание, протесты в США отличаются от гонконгских, у обоих явлений есть схожие черты. К примеру, участники таких акций, как в Америке, так и в Гонконге, нападают на полицию, поджигают различные городские объекты, занимаются мародёрством и уничтожают государственные флаги. Но существенные отличия заключаются в том, как эти события освещаются в американской прессе.

На момент публикации статьи китайский вариант тэга «#АмериканскиеПротесты» набрал более 1,74 млрд просмотров на платформе Weibo и более 290 тыс. обсуждений. Кое-кто из пользователей вспомнил, как в 2019 году серия фотографий с гонконгских протестов получила Пулицеровскую премию, и предложил на этот раз наградить снимок, на котором изображён полицейский, прижимающий колено к шее убитого Джорджа Флойда, смерть которого во многом и стала поводом для протестов в США.

По словам Global Times, такие крупные американские издания, как The Washington Post и The New York Times, упорно придерживаются «двойных стандартов» при освещении событий в Гонконге и в самих США. К примеру, в отношении протестов в специальном административном районе КНР издания дают однобокую картину жестокости со стороны полиции, но не самих погромщиков. С другой стороны, сообщая о событиях в США, издания больше упирают на призывы сохранять спокойствие и вести себя более цивилизованно, порой даже не раскрывая при этом точку зрения самих протестующих, считает китайское издание.

«По сравнению с тем, как ведут себя американская полиция и Национальная гвардия с американскими протестующими, гонконгские органы правопорядка действуют куда более цивилизованно и сдержанно», — утверждает эксперт по США Академии общественных наук КНР Лю Сян. И несмотря на это, американские журналисты всё равно не спешат очернять правоохранительные органы.

По мнению доцента Народного университета Китая Дяо Дамина, повсеместные протесты в США, вызванные расизмом, «в очередной раз доказали, что Америка не имеет права критиковать другие страны за проблемы прав человека». Именно эту тему используют некоторые американские политики и СМИ, чтобы оправдать вмешательство во внутренние дела того или иного государства. Но, как уверен Дяо, «их вмешательства всегда негативно сказывались на мире и стабильности региона», а уж когда дело дошло до их собственной страны, «они стали проявлять лицемерие».

Кое-какие государственные деятели США даже вновь попытались разыграть карту «внешних сил», к которой они уже прибегали в кризис коронавируса, но доказательств того, что за всем стоят другие страны, так и не предъявили. Лю Сян настаивает: «Волнения в Гонконге произошли под влиянием иностранных сил и сепаратизма, к ним подталкивали США и их союзники. Протесты в США, однако, были вызваны естественным гневом людей на давно существующие проблемы расизма и неспособность Белого дома урегулировать кризис COVID-19, повлекший за собой смерти более 100 тысяч человек». Аналитик полагает, что американские политики не будут чересчур активно поддерживать протесты и критиковать власти, поскольку волнения наносят большой урон по и без того пострадавшей экономике страны.

Рассказывая о ситуации в США, китайский канал CCTV назвал протесты «бокалом горького вина, который США сами себе настояли». Лю Сян с такой идеей согласен: «Когда американские политики и мейнстримные СМИ комментируют протесты в другой стране, им следует учитывать, что своими словами они могут подтолкнуть собственный народ. Так что когда они восхваляют нападения на полицию и сожжение общественных мест и государственных флагов, американцы слушают… В следующий раз, когда Пелоси и другие американские политики будут делать заявления по событиям в Гонконге, они дважды подумают».

На взгляд Лю, своими жёсткими заявлениями по протестам в соцсетях президент США Дональд Трамп специально провоцирует активистов на экстремальные действия, чтобы заручиться поддержкой части американцев, которая далеко не в восторге от погромов. Из-за коронавируса и протестов экономика США в этом году очень сильно пострадала, поэтому, как считает аналитик, реальных ходов против Китая в ближайшее время Вашингтон сделать не сможет.

Плюс еще о том, почему протесты выливаются в погромы, а не в осмысленное политическое движение.

Парадокс нынешней ситуации в США состоит в том, что чем больше американские негры в текущей фазе кризиса уничтожат материальных ценностей, тем лучше для буржуазной экономики, «перегретой» перепроизводством. В этом смысле капитализм — саморегулируемая система: экономический баланс восстанавливается за счёт страданий, слёз, крови трёх основных отрядов американских простаков. Одни сидят и терпят локаут, другие громят американские города, а третьи лупят погромщиков что есть сил. И все они уверены, что на очередных выборах отдадут голоса за «правильное» животное (осла или слона), которое якобы улучшит их судьбу. Но незадача! Оба этих зверя уже давно приручены в стойле финансовых магнатов с Уолл-стрит, истинных владельцев Соединённых Штатов Америки.

Сотни учёных, журналистов, политиков разных мастей копаются в расовых проблемах США. Дескать, белые американцы — расисты, поэтому неграм в США живётся несладко, в т.ч. их убивают полицаи, что периодически и приводит к «расовым бунтам». «Как же изжить злой расизм?» — вот над каким вопросом ломают головы эти оплачиваемые буржуазией простофили. В той же логике действуют лидеры протеста, поднимая знамя с фразой «Black Lives Matter». Жизнь чёрных имеет значение. Кажется, эту фразу сочинил белый интеллигент, смотрящий на негров сверху вниз. Если сравнить «программу» движения Black Lives Matter хотя бы даже с требованиями Партии чёрных пантер (+ комментарий к ним Х. Ньютона), то налицо очевидная интеллектуальная деградация негритянского движения, прежде всего его лидеров. Чего ждать от рядовых протестантов, если их лидеры набрали в рот воды и вместо политической программы предлагают общие слова.

Почему же суть дела не в расизме? Потому что расизм (в смысле бытовая ненависть к представителям других рас) — это следствие, а не причина реального плачевного экономического и политического положения негров в США. Американские негры являются потомками рабов, ввезённых как скот из порабощённой Африки. И отмена рабства в 1865 г. не изменила сути их положения, потому что при капитализме чем ты слабее, тем сильнее тебя притесняют и унижают. А кто может быть слабее вчерашних рабов с плантаций?

Ленин, в частности, писал:

«Юг Соединенных Штатов был рабовладельческим, пока гражданская война 1861 — 1865 гг. не смела рабство. До сих пор количество негров, не превышающее 0,7 — 2,2% в населении северных и западных районов, составляет на юге от 22,6 до 33,7% всего населения. Среднее для всех Соединенных Штатов — 10,7% негров в населении. О приниженном положении негров нечего и говорить: американская буржуазия в этом отношении ничем не лучше буржуазии других стран. „Освободив“ негров, она постаралась на почве „свободного“ и республикански-демократического капитализма восстановить все возможное, сделать все возможное и невозможное для самого бесстыдного и подлого угнетения негров. Для характеристики культурного уровня достаточно указать один маленький статистический факт. В то время как число неграмотных среди белого населения Соединенных Штатов составляло в 1900 году 6,2% населения (считая население 10 и более лет от роду), для негров этот % был 44,5%!! Более чем в 7 раз выше!! На севере и западе неграмотных 4-6% (1900 год), на юге 22,9 — 23,9%!! Нетрудно представить себе, какая совокупность фактов из области правовых и бытовых отношений соответствует этому позорнейшему факту из области народной грамотности.

На какой же экономической основе выросла и держится эта милая „надстройка“?

На основе типично русской, „истинно русской“ отработочной системы, именно: издольщины.

Число ферм, принадлежащих неграм, составляло в 1910 году 920883, т. е. 14,5% всего числа ферм. Из общего числа фермеров арендаторов было 37%, собственников — 62,1%, остальные 0,9% ферм были в заведовании управляющих. Но у белых % арендаторов составляет 39,2%, а у негров — 75,3%! Типичный белый фермер в Америке есть собственник своей земли, типичный фермер негр — арендатор. На западе % арендаторов равняется всего 14,0% — колонизуемый район, новые, свободные земли, эльдорадо (кратковременное и непрочное эльдорадо) мелкого „самостоятельного земледельца“. На севере % арендаторов составляет 26,5%, а на юге 49,6%! Половина южных фермеров — арендаторы.

Но этого мало. Перед нами вовсе не арендаторы в европейском, культурном, современно капиталистическом смысле. Перед нами преимущественно полуфеодальные или, — что то же в экономическом отношении, — полурабские издольщики. На „вольном“ западе среди арендаторов меньшинство издольщиков (25 тыс. из 53 тыс.). На старом, давно заселенном севере из 766 тыс. арендаторов — 483 тыс. издольщиков, т. е. 63%. На юге из 1537 тыс. арендаторов 1021 тыс. издольщики, т. е. 66%.

… Для характеристики юга необходимо добавить еще, что население бежит из него в другие капиталистические районы и в города, как бежит в России крестьянство из наиболее отсталых, наиболее сохранивших пережитки крепостничества центрально-земледельческих губерний, из-под власти Валяй — Марковых, в более капиталистические районы России, в столицы, в промышленные губернии и на юг. Район издольщины и в Америке и в России есть район наибольшего застоя, наибольшего принижения и угнетения трудящихся масс» («Новые данные о законах развития капитализма в земледелии»).

Сегодня американские «цветные» — это самое дно буржуазного общества. Самая дешёвая, бесправная рабочая сила и масса недообразованных люмпен-пролетариев, перебивающихся временными заработками и живущих на пособия.

«На долю американцев африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения приходится только 36 проц. от общей численности рабочей силы США, но они составляют 58 процентов трудящихся в сельском хозяйстве, 70 процентов работников из числа прислуги и уборщиков, и 74 процента рабочих багажной службы, носильщиков багажа и швейцаров. Средняя зарплата на этих рабочих местах намного ниже среднего размера зарплаты во всех отраслях США.

… За истекшие 40 лет уровень безработицы среди афроамериканских рабочих все время вдвойне превышал уровень безработицы среди белых. За последнее десятилетие расширение рынка труда в США вовсе не устранило расовые различия систематического характера на рынке рабочей силы. Среди тех, кто работал полный рабочий день в течение всего 2018 года, афроамериканские мужчины зарабатывали 70,2 цента, белые женщины — 78,6 цента, а афроамериканские женщины — 61,9 цента на каждый доллар, заработанный белыми мужчинами… Средний уровень богатства и благосостояния белой семьи почти в 10 раз больше, чем в афроамериканской семье.

… Государственные школы в преимущественно белых школьных округах США ежегодно получают на 23 млрд долл. США больше, чем в школьных округах, где в основном обучаются небелые дети. В 2016 году в преимущественно белых школьных округах подушевое финансирование в среднем составило 13908 долл. США, а этот показатель в школьных округах, которые в основном обслуживают цветных людей, составил только 11682 долл. США. В то же время, количество учеников в преимущественно белых округах составляет в среднем только 1500 человек, а этот показатель в преимущественно небелых школьных округах превышает 10 тыс. человек, что примерно в шесть раз больше, чем в первых» (Доклад о нарушениях прав человека в США в 2019 году).

Чтобы понять причинно-следственную связь расизма и экономических интересов, следует задать себе вопрос: африканцев обращали в рабство из расистских побуждений или по велению экономических интересов? Сначала выработали расистские теории о низших и высших расах, а потом на их основе обращали в рабство или, наоборот, исходя из жажды наживы обращали в рабство, а потом подогнали под это дело теории? Ответ очевиден, отношения базиса определяют идеологию.

Стало быть, белые расисты ненавидят негров не из-за отличий в цвете кожи, некультурности, «чёрной преступности» и проч. Идеология этой ненависти сформирована на фундаменте экономических интересов, классового угнетения и продолжает подпитываться выгодой многих белых (даже пролетариев) от скотского положения негров, латиноамериканцев и азиатов, составляющих более трети от пролетарской массы. А цвет кожи и культурные различия — вещи совершенно поверхностные. Именно низкое социальное положение является реальной причиной расизма по отношению к неграм и ответного расизма негров к белым, как к прежде всего представителям буржуазии.

Стало быть, культурная отсталость и убогость негритянского населения США продиктована не мнимыми пороками их расы, а тем, что американский и европейский империализм сотни лет сознательно ограничивал большинство народов планеты в развитии, в т.ч. обращал африканцев в рабство. И в наше время, как видно, американская буржуазия и её правительство даже внутри собственной страны делают многое, чтобы оставить негров, латиноамериканцев и азиатов в болоте убогости: лишают доступа к образованию, душат административными преградами, низкими зарплатами, развращают пособиями, насаждают национализм и расизм.

Отвратительным порождением американской буржуазной культуры и извращённым продуктом борьбы негритянского населения за права стала «расовая толерантность». Насаждение глупых норм поведения и различных нелепых запретов является на самом деле оскорбительным для негров. Угнетаемым, фактически людям второго сорта, кинули кость срамного мира — вас, дескать, запрещено теперь называть неграми и вообще теперь вы «равные люди», можете жаловаться на расизм в жестах и словах. А агенты буржуазного влияния всячески раздувают истерию оскорблённых и обиженных, сводя таким образом проблематику негритянского населения США к глупостям типа «Black Lives Matter», уводя её от классовой борьбы в дебри расовой демагогии.

А «чёрный президент Америки», который не сделал ровным счётом ничего для негритянского населения — что это, если не проявление навязанного срамного мира? Даже Фидель Кастро надеялся на цвет кожи Обамы, который сделает его прогрессивным президентом. Просчитался кубинский Титан, вслед за миллионами американских негров.

Как бы ни маскировали буржуазные идеологи проблематику народа США под расовые или партийные дилеммы, раскол американского общества происходит по линии отношения классов. Пока недовольные негры, латиноамериканцы, азиаты и белые пролетарии, полупролетарии и люмпены этого не осознают, так и будут пешками в игре олигархии, которая их стравливает. Пока негритянское движение США не осознает, что причиной их бедственного положения является не расизм сам по себе и даже не расистское правительство, а капитализм, который не позволяет им выбраться из болота нищеты и убогости, оно так и будет существовать в форме периодической погромной активности.

В принципе, с автором можно согласиться, уже сейчас видно, что две крупнейшие олигархические партии США пытаются использовать расовые протесты в интересах предвыборной борьбы, делая протестующих не актором, но инструментом. Без осмысленных требований и политического авангарда, все это действительно либо сваливается в погромы, либо переходит через некоторое время в вялотекущий режим.