 

Погромы произошли на Манхэттене

02.06.2020, 3:48, Новости дня

Протесты в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда переросли в погромы на Манхэттене, сообщают информационные агентства.

Колонна протестующих идет по Пятой авеню – одной из самых «дорогих» улиц мира. Группа участников шествия разбила стеклянную стену и принялась выносить из магазина спорттовары. Один из них схватил бейсболки и стал разбрасывать их. Попытка участника акции остановить погром привела к драке в толпе, передает РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп призвал местные власти в США «развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице». В противном случае он пригрозил самостоятельно «развернуть вооруженные силы» США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Суд в Киеве заочно арестовал экс-министра обороны Украины по делу о «евромайдане»

21.04 / Задержана крупная банда телефонных аферистов

02.04 / “Это война”. В Минздраве анонсировали ужесточение карантина в Украине

27.04 / В монастыре Нижегородской области выявили 76 зараженных коронавирусом

27.03 / Специалисты рассказали, чем опасно детское ожирение

01.04 / Мировой теннис поставлен на паузу до 13 июля

12.04 / “Мрія” будет доставлять грузы для борьбы с COVID-19 – “Укроборонпром”

06.05 / Трамп стремится вновь открыть экономику США

25.05 / Названа основная мишень коронавируса в организме

17.04 / Ассоциация НОМ запустила обучающие вебинары о проведении голосования по Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска