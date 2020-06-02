Личное: Ошибка жены футболиста

02.06.2020, 3:36, Разное

Колченогий футболист Дмитрий Тарасов отметился в Эскортограме записью о побывке в семье.

Мой дом – моя крепость. Мой источник любви, энергии и стальной мотивации. 10 часов дороги ничто, когда тебя ждут и верят. Побыл денёк дома, уложил спать своих девочек, зарядился и настроился на предстоящую работу.





Фото: Соцсети

Настя Костенко — до ужаса непритязательная жена Тарасова — проживает с двумя маленькими детьми в Москве. Дима живёт и тренируется в Казани. Типа работа у него такая: с кем контракт подписал — туда и еду.

Для его жены это означает только одно.

Придёт очередная пися — в Казани девки очень, кстати, красивые, на мой взгляд — и уведёт Диму в очередное семейное счастье. Как барашка на верёвочке.

Пока Настя лижет жопу свекрови и старательно изображает из себя «счастливую жену и мамочку», красивые и голодные девки уже обрабатывают её мужа. Даже если Тарасов не хочет изменять жене, он всё равно это сделает. Его хлипкие моральные принципы — ничто перед тягой хищниц к красивой жизни.

Костенко сама была хищницей: голодной, красивой и готовой на всё. Когда Настя сосала у Димы, её не остановил, а только лишь раззадорил его штамп в паспорте.

Бузова обмякла в браке: Костенко пришла ей на смено. То же самое было с первой женой Тарасова: та расслабилась, писюн Димы тут же ухватила губками Оля.

Тарасов — дурак и слабак. Он не изменится никогда, а, значит, история с его уходом от жены в новую писю обязательно повторится. Как повторялась уже не единожды.

Ошибка Костенко — в том, что она сидит рыхлой жопой в Москве, когда должна стоять двумя ногами в Казани и держать в одной руке детей, а в другой — поводок, к которому пристёгнут Дима.

Так и только так эта женщина может избежать развода. Измен не избежит, но брак продержится хотя бы ещё несколько лет, пока дети маленькие.

За это время Насте нужно грамотно встать на ноги и обеспечить себе финансовую подушку. Это лучшее, что она может выжать из отношений с Тарасовым.

Может, но не выжмет, потому что дура.

Пойдёт после развода алименты из Димы выкачивать. Ну, удачи, чо.

Сама выбрала — самой и расхлебывать придётся.

Какой совет дадите Анастасии Костенко вы?