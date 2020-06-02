 

Курящих и пьющих россиян хотят включить в группу риска по коронавирусу

02.06.2020, 3:35, Разное

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин предложил включить в группу риска по коронавирусу COVID-19 россиян с вредными привычками. Специалист заявил, что слухи о пользе курения и употребления спиртного в борьбе с инфекцией являются заблуждением.

По словам Демина, курение ослабляет легкие, которые вирус поражает в первую очередь, а алкоголь подрывает иммунитет и нарушает работу печени. В целом, пагубные пристрастия лишь повышают шанс заболеть тяжелой формой COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Савичева рассекретила тайну рождения дочери

19.04 / Нина Добрев перестала скрывать роман с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом

02.05 / Карантин не для всех: В семье Фриске состоялась вечеринка 60+

20.04 / Природа берет свое

02.05 / Мнение: Почему финансовая система США не рухнула, индикатор Баффетта и крах экономики Европы

05.05 / В Либерии из-за оползня погибли 45 шахтеров

06.05 / Honor представит новый бюджетный смартфон X10 20 мая

12.03 / Мнение: Письмо: “Любая, кто с ним знакомится, обречена влюбиться”

27.04 / В Китае нашли веские доказательства распространения SARS-CoV-2 по воздуху

27.05 / Россияне начали массово забирать деньги из банков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска