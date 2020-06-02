Астронавт рассказал об «отличной работе» туалета в Crew Dragon

02.06.2020, 3:30, Новости дня

Командир Crew Dragon Даг Херли с орбиты поделился впечатлениями от полета на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Пресс-конференцию организовало НАСА, передает РИА «Новости».

Херли сообщил, что астронавты спорили, когда, наконец, им зададут «туалетный вопрос». По его словам, «туалет очень похож на тот, что был в шаттле, и он отлично работает, проблем с ним не было».

Астронавт, комментируя полет к МКС, заявил, что «пока все было потрясающе». Как сообщил Херли, «многие думают, что это очень крутой на вид корабль, мой сын так думает, например, и до сих пор он (Crew Dragon) сделал все, что от него требовалось для этой миссии».

Херли заявил, что полет «был очень похож на полет шаттла». При этом экипаж «не почувствовал стыковки, настолько это было гладко». Как рассказал командир Crew Dragon, «на шаттле вы чувствуете небольшое покачивание», а вот экипаж Endeavor (Crew Dragon) «не почувствовал ничего».

Экипаж остался доволен работой скафандров SpaceX. По его словам, в невесомости снимать и надевать их проще, чем на Земле.

«Для меня исторический аспект (запуска) определенно имеет значение, но об этом, наверное, стоит думать по завершении миссии», – сказал он, отметив, что пока «не прошли даже половины пути», ведь предстоит еще вернуться на Землю.

Как сообщил Херли, «работы еще много».

Напомним, Херли при переходе на МКС ударился головой.

В субботу ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. В 17.11 мск воскресенья пилотируемый корабль Crew Dragon состыковался с МКС.