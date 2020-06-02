 

Экс-советник Обамы заявила, что за беспорядками в США стоит Россия

02.06.2020, 3:18, Новости дня

Бывший советник по национальной безопасности 44-го президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила в эфире CNN 31 мая, что Россия может стоять за эскалацией насилия на улицах американских городов.

Ее интервью нет на сайте телекомпании; фрагменты разместил в своем Twitter журналист Аарон Мате.

“У нас есть мирные протестующие, сосредоточенные на реальной боли и неравенстве, с которыми мы все сталкиваемся, с этим нужно бороться. Но также у нас есть экстремисты, которые пытаются превратить протесты в нечто иное. Я не видела сообщений разведки в последние дни, но основываясь на своем опыте, готова поспорить, что все это происходит по российскому сценарию”, – сказала экс-советник.

Она не привела доказательств своего тезиса, но добавила: “Не удивлюсь, узнав, что они подстрекали экстремистов с обеих сторон, используя социальные сети. Не удивлюсь, узнав, что они финансируют все происходящее в той или иной форме”.

More of Susan Rice speculating on CNN that Russia is fueling US protests: “I would not be surprised to learn that they have fomented some of these extremists on both sides using social media. I wouldn’t be surprised to learn that they are funding it in some way, shape, or form.” pic.twitter.com/qLGdZuxBuo

— Aaron Maté (@aaronjmate) May 31, 2020

25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты распространились на всю страну. В 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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