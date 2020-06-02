 

Момент задержания “минера” на мосту Метро. Видео

02.06.2020, 3:18, Новости дня

Около 14.00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию “Гром”. Патрульные перекрыли движение по мосту Метро в обоих направлениях. Переговоры с “минером” вел глава столичной полиции Андрей Крищенко.

После задержания выяснилось, что в пакете у мужчины был муляж бомбы, состоявший из земли, проводов, баллонов и пульта управления. Его требования были хаотичными, рассказал Крищенко журналистам.

В течение года это уже второе ложное минирование моста Метро. 18 сентября 2019 года бывший военнослужащий Алексей Белько стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Он был задержан и арестован; 20 января 2020 года суд решил перевести его в психиатрическое учреждение.

видео

Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Украина хочет возродить свою ракетно-космическую промышленность

24.04 / Украинский МИД опроверг сообщения об отзыве грузинского посла из Киева

11.05 / Дрозденко рассказал о своих ощущениях во время болезни COVID-19 и после

20.04 / Пульмонолог: Вряд ли лесные пожары поспособствуют распространению коронавируса в России

19.05 / Постпред РФ рассказал о провальном опыте США по борьбе с коронавирусом в Сирии

30.03 / В условиях карантина интернет-магазины будут обеспечивать россиян необходимыми товарами

17.04 / Два сотрудника предприятий Роскосмоса умерли от коронавируса

08.04 / Огромное сердце в благодарность врачам нарисовали в Подмосковье

09.05 / Награды боровшимся с коронавирусом российским специалистам вручили в Сербии

10.05 / Коронавирус унес жизни более 280 тысяч жителей Земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска