 

Чемпионат Италии по футболу будет официально возобновлен 20 июня

02.06.2020, 3:10, Новости дня

Организаторы футбольного чемпионата Италии опубликовали календарь оставшейся части сезона, который намерены доиграть после пандемической паузы. Сезон в Серии "А" возобновится 20 июня. Об этом сообщает официальный сайт Серии "А".

Первым матчем национального чемпионата станет перенесенная из-за пандемии мартовского матча 25 тура между "Торино" и "Пармой". В тот же день также сыграют "Верона" — "Кальяри", а 21 июня встретятся "Аталанта" — "Сассуоло" и "Интер" — "Сампдория".

Первый полноценный тур команды сыграют с 22 по 24 июня. В эти дни команды проведут свои встречи 27 тура. Календарь расписан до 35 тура включительно. Даты и время 36, 37 и 38 туров станут известны позже.

Напомним, что лидером Серии "А" является туринский "Ювентус", имеющий 63 очка. На один балл от него отстает римский "Лацио". Тройку замыкает миланский "Интер" (54).



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