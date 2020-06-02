В Тульской области началось строительство Центра одаренных детей

02.06.2020, 3:10, Новости дня

В Новомосковске скоро появится Центр одаренных детей "Созвездие". В церемонии закладки камня участвовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор "ЕвроХима" Игорь Нечаев.

Соответствующее соглашение между правительством области и компанией было подписано ранее. Проект оценили в один миллиард рублей. В него войдет лицей с возможностью проживания и образовательный центр, сообщает телеканал "Россия 24".

"Созвездие" будет отвечать условиям нацпроекта "Образование". Все работы планируют завершить в декабре 2021 года.

"Я уверен, что через некоторое время наши звездочки будут востребованы не только на территории нашего субъекта, но и пойдут дальше… развивать и делать всё, чтобы РФ была сильной, мощной и в плане науки передовой державой, как это было всегда", — сообщил тульский губернатор Алексей Дюмин.