Спикер Рады счел вопрос госязыка на Украине закрытым

02.06.2020, 3:08, Новости дня

Вопрос государственного языка на Украине решен, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что государственным языком в стране является украинский, «ни у кого нет сомнений» в этом. По словам Разумкова, «этот вопрос – решенный, закрытый», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Разумков отметил, что на Украине «много проблем, которые нужно будет решать сообща и политикам, и общественным деятелям», а потому следует «искать то, что объединяет государство», создает возможности для движения и развития.

Спикер Рады призвал «не создавать хайп, извините, там, где его нет».

Напомним, Разумков заявлял, что языковое законодательство на Украине следует реформировать, однако в правящей партии «Слуга народа» нет единого мнения по этому вопросу. Он отметил, что во время предвыборной кампании использовал русский язык, «и это была принципиальная позиция».