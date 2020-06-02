Мнение: О черной стороне знания

02.06.2020, 3:00, Разное

Черные сертификаты готовы.

Скачать их можно по ссылке “сертификаты”.

Обещала объяснить, почему у этого сертификата черный цвет (цвет Королевы, бессознательного) и что такое интуитивное восприятие.

Интуитивное многие путают с импульсивным, и думают, что если они на тесте выбирают первый пришедший в голову вариант, то это – их интуиция.

На самом деле чаще всего наоборот.

Импульсивно люди выбирают то, что привычно, выбирают реактивно, шаблонно.

В импульсивном выборе проявляются наши привычки и проекции.

Увидели любимого актера, среагировали на него импульсивно. Увидели того, с кем фильм вчера смотрели, среагировали импульсивно. Увидели того, о ком недавно шла речь в блоге, среагировали. Увидели, похожего на себя или на своего мужа, тоже среагировали. То есть импульсивная реакция – это случайный выбор, который зависит от стечения обстоятельств.

Это хорошо для гаданий. Первый импульс означает то, что рвется из бессознательного, то, что на поверхности.

Для психанализа это хорошо, поток свободный ассоциаций – это то, что переполняет человека, что просится из него, и по этому можно судить о том, что его беспокоит, но прячется от рефлексии.

Но это не имеет никакого отношения к принятию верного решения, к интуитивно правильному выбору.

Действовать импульсивно и при этом интуитивно верно могут только люди, которые знают и понимают предмет очень хорошо. Поэтому первый их импульс верный.

Совсем другое дело, если вы плаваете в предмете. Ваш первый импульс будет скорее всего неверным, шансы мгновенно выбрать верный ответ есть, но невелики. Я даю на тест два часа обычно и совсем не для того, чтобы вы рандомно, случайным образом выбирали первый попавшийся ответ. Вы должны внимательно изучить предложенный материал и подумать. Иногда тщательно подумать.

Но для многих в этом есть противоречие – подумать и выбрать интуитивно. Они не умеют думать, отключив анализ и включив синтез, а именно это и есть интуитивное решение.

Это способность думать эмоциональный интеллектом, посредством чувств.

Вот вчера вы должны были прочитать цитаты из Платона, а потом описание 12 типов, и почувствовать, как от типа к типу меняется жесткость, мягкость, теплота и холод. И по своему впечатлению от предложенных образов выбрать тот тип, который соответствует описанию.

Измерять, у кого больше нос, у кого шире улыбка, кто моложе, а кто старше, не надо было. Вспоминать, что об этом актере говорилось в блоге, тоже. Свои собственные проекции всегда желательно отключать, особенно если речь не о вас, не о вашей психотерапии, а об анализе чужих ситуаций.

Надо было отключить проекции и анализ и просто почувствовать, кто похож на описания типа.

Умение такое почувствовать у всех развито в разной мере (его можно развивать как развиваются границы), но насколько оно развито у вас сейчас мог показать тест. В том случае, если вы обращались к чувствам, к эмоциональной, а не рациональной стороне мышления.

Я подбирала варианты так, чтобы три из четырех были чуть-чуть похожи на этот тип (один мог быть совсем не похож), но точно не этот тип, а один – точно этот тип и выражен очень сильно.

Поделитесь, друзья, как вы пытались поймать на тесте интуицию за хвост?

И такой еще вопрос. Если у вас есть какой-то любимый, а лучше прокачанный ресурс, чувствуете ли вы интуицию в нем? И если есть нелюбимый, фрустрированный ресурс или тот, в котором дыра, что у вас там с интуицией?

При изучении поля без интуиции никак нельзя, в поле всем рулит контекст, его на части почти невозможно разложить, а анализ – это и есть деление на части. Поэтому для изучения поля нам все время приходится обращаться к каким-то образам и художественным примерам, к каким-то метафорам, чтобы ухватить ту суть, которая ускользает как Золотая рыбка или как Киренейская лань. И стоит чуть-чуть изменить акценты, мысль превращается в свою противоположность.

Это то, о чем в Дао-дэ цзин сказано: “Знающий не говорит, говорящий не знает”, а Тютчев сформулировал это как:”Мысль изреченная есть ложь”. Вот это о недостатке синтеза в любом мышлении и о необходимости это учитывать при изучении.