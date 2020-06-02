 

Шериф во Флориде посоветовал американцам стрелять в грабителей и мародеров

02.06.2020, 2:30, Новости дня

Участникам беспорядков в округе Полк (Флорида, США) следует помнить, что местные жители «любят оружие», сообщил шериф округа Грэйди Джадд.

Он посоветовал грабителям и мародерам не появляться в округе, если они «ценят свою жизнь». Джадд призвал местных жителей находиться «в своих домах с заряженным оружием». Он «настоятельно рекомендовал» гражданам применить оружие, если кто-то пытается проникнуть в их дома, украсть что-то или устроить поджог.

Джадд осудил действия полиции Миннеаполиса, но подчеркнул, что «Миннеаполис – это не округ Полк», передает WATE-TV.

«Если бы этот полицейский сделал здесь то, что он сделал там, он был бы заперт в окружной тюрьме к закату», – сказал Джадд.

Тех, кто приедет в его округ «устраивать беспорядки, грабить, ранить людей», ожидает тюрьма, сообщил он.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что беспорядки, которые начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма.



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