Коронавирусом в России заразились свыше 414 тысяч человек

02.06.2020, 2:18, Разное

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 9 035 человек в 84 регионах. Более 40% переносят инфекцию бессимптомно. За то же время от COVID-19 умерли 162 человека, а полностью выздоровели 3 994.

В Москве коронавирус выявлен у 2 297 человек, в Московской области – 728 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 364. Всего на 1 июня 2020 года COVID-19 в России заболели 414 878 человек, вылечились 175 877 человек, 4 855 пациентов умерли.

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавирусной инфекции – “Авифавир”. 11 июня лекарство поступит в клиники, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Тем временем в новосибирском научном центре “Вектор” разработали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос. Об этом в фильме “Опасный вирус” на “России-1” рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.

О своем заражении коронавирусом 1 июня сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Инфекцию подхватила вся его семья, сообщил глава правительства. По его словам, заболевание протекает без симптомов. Политик принял решение самоизолироваться и работать в удаленном режиме.

В мире коронавирусом заразились более шести миллионов человек. Число заболевших в США превысило 1,7 миллиона. Тревожные новости приходят из Бразилии: последние дни количество заразившихся там превысило 400 тысяч человек, последнее время ежесуточно выявляют более 30 тысяч носителей коронавируса.