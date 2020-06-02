 

В США подозревают Москву в причастности к массовым беспорядкам в стране

02.06.2020, 2:18, Разное

Сьюзан Райс, бывшая советница экс-президента США Барака Обамы, подозревает Россию в причастности к массовым беспорядкам, начавшимся в Соединенных Штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в Миннеаполисе после задержания полицейскими.

Райс заявила, что не удивилась бы, узнав, что Москва спонсирует протесты или способствует их разжиганию. Однако экс-советница отметила, что полагается в суждениях лишь на собственный опыт, поскольку не имеет данных разведки, передает RT.



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