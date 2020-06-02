Трамп объявил беспорядки в США актами терроризма

02.06.2020, 2:08, Новости дня

Нынешние беспорядки в США являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

«Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. <…> Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма, – приводит его слова ТАСС. – Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога».

Трамп обещал «мобилизовать все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев», передает РИА «Новости».

Он «настоятельно рекомендовал» губернаторам «развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице». Трамп заявил, что сам «развернет вооруженные силы» США «и быстро решит эту проблему», если «какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей».

Трамп заявил, что США «оказались захвачены профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками… и другими бунтовщиками». При этом некоторые местные власти «не приняли необходимых мер для защиты жилых районов».

Нарушителей закона и комендантского часа привлекут к ответственность по всей строгости закона, сказал президент США.

«Я хочу, чтобы организаторы этого террора были предупреждены о том, что вам грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюремного заключения. Сюда входят «Антифа» и другие ведущие зачинщики этого», – сказал Трамп.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что минобороны США увеличивает число бойцов Национальной гвардии в столичном округе Колумбия. Военная полиция и инженерные подразделения пока дожидаются приказа о повышенной готовности в столичном регионе. Чиновник выразил надежду, что задействовать их не придется.

В центре Нью-Йорка значительно возросло число полицейских на фоне распоряжения властей впервые в ходе этих беспорядков ввести комендантский час.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда.