 

Трамп объявил беспорядки в США актами терроризма

02.06.2020, 2:08, Новости дня

Нынешние беспорядки в США являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

«Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. <…> Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма, – приводит его слова ТАСС. – Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога».

Трамп обещал «мобилизовать все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев», передает РИА «Новости».

Он «настоятельно рекомендовал» губернаторам «развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице». Трамп заявил, что сам «развернет вооруженные силы» США «и быстро решит эту проблему», если «какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей».

Трамп заявил, что США «оказались захвачены профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками… и другими бунтовщиками». При этом некоторые местные власти «не приняли необходимых мер для защиты жилых районов».

Нарушителей закона и комендантского часа привлекут к ответственность по всей строгости закона, сказал президент США. 

«Я хочу, чтобы организаторы этого террора были предупреждены о том, что вам грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюремного заключения. Сюда входят «Антифа» и другие ведущие зачинщики этого», – сказал Трамп.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что минобороны США увеличивает число бойцов Национальной гвардии в столичном округе Колумбия. Военная полиция и инженерные подразделения пока дожидаются приказа о повышенной готовности в столичном регионе. Чиновник выразил надежду, что задействовать их не придется.

В центре Нью-Йорка значительно возросло число полицейских на фоне распоряжения властей впервые в ходе этих беспорядков ввести комендантский час.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Доля инфицированных коронавирусом москвичей без симптомов выросла до 60%

28.05 / Чапутович – борьба с пандемией даёт Польше хорошие шансы на повышение своего международного статуса

26.05 / Путин обсудил с президентом Казахстана борьбу с коронавирусом

28.05 / Пушков прокомментировал высказывание Шредера о после Украины

13.05 / В Эстонии подписали договор о строительстве первого этапа границы с Россией

11.04 / Полиция установила контроль за всеми въездами в Москву

21.05 / Экс-тренер Поветкина описал Россию словами «холодно» и «депрессивно»

20.04 / DM – Пасха и самоизоляция — не все православные последовали советам властей

18.05 / Семьи погибших при крушении украинского самолета подали иски в судебные органы в Иране

06.05 / Фридом Хаус: Украина улучшила показатели демократического развития страны 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска