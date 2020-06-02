 

CNN – королева Елизавета II «выехала» из карантина верхом на пони

02.06.2020, 2:06, Новости дня

Королева Великобритании Елизавета II впервые предстала на публике с момента введения в стране карантина верхом на пони, пишет CNN, ссылаясь на опубликованные в СМИ фотографии монарха. Как напоминает обозреватель канала, королеве в апреле исполнилось 94 года.


Reuters

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с момента введения в стране карантинных мер на фоне пандемии коронавируса: в прессе появились фотографии королевы верхом на пони во время конной прогулки на территории Виндзорского замка, передаёт CNN.

Как пишет сайт американского телеканала, на снимках, опубликованных в воскресенье, Елизавета II предстала в зелёном пиджаке и ярком шарфе верхом на 14-летнем пони по имени Балморал Ферн.

Британская королева знаменита любовью к лошадям и конным видам спорта, включая скачки, и за минувшие десятилетия её часто фотографировали верхом.

В апреле Елизавете II исполнилось 94 года, однако традиционный королевский орудийный салют в честь её дня рождения впервые за 68 лет отменили; как сообщил CNN источник, приближённый ко двору, королева решила, что этот жест станет на фоне пандемии неуместным. Кроме того, отменили и проводящийся в середине июня торжественный развод караулов с выносом знамени, который традиционно проводится в рамках официальных праздненств по случаю дня рождения королевы.

В прошлом месяце Елизавета II по случаю 75-летней годовщины завершения Второй мировой войны в Европе выступила c телеобращением к стране из Виндзорского замка, сравнив борьбу британцев против пандемии с теми усилиями, которые пришлось предпринять ради победы британским солдатам, упоминается в материале.

 



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