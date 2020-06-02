Euronews – Польша роет канал к Балтийскому морю в обход России

02.06.2020, 2:06, Новости дня

Польша продолжает рытьё канала через Вислинскую косу, чтобы получить прямой доступ к Балтийскому морю в обход российских территориальных вод. Президент Анджей Дуда заверяет, что это «укрепит суверенитет и свободу» страны, несмотря на протесты оппозиции и экологов. Между тем противники проекта в Польше подчёркивают, что он требует огромных затрат и ведёт к бессмысленному уничтожению природных территорий, передаёт Euronews.

Варшава полна решимости завершить строительство канала через Вислинскую косу, чтобы связать польскую часть залива с Балтийским морем. Сейчас пройти сюда корабли могут только через российские воды. Между тем, как подчеркивают в правительстве, речь идёт о границе Евросоюза и НАТО.

В ходе визита на стройплощадку президент Анджей Дуда говорил, что строительство канала будет иметь важное стратегическое значение.

АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: Это инвестиция, которая позволит укрепить польский суверенитет, усилить независимость Польши и польскую свободу.

Против канала через Вислинскую косу выступают некоторые оппозиционные объединения и экологи. Политики обращают внимание на стоимость проекта и сомневаются, что он окупится. Экоактивисты говорят о бессмысленном уничтожении природных территорий.

Остановить строительство в случае своей победы на предстоящих президентских выборах обещал Рафал Тшасковский, кандидат от крупнейшего оппозиционного блока «Гражданская платформа». Этот пункт вошёл в его программу по соглашению с партией зелёных.

Дата выхода в эфир 31 мая 2020 года.