“Проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/час, получит три штрафа”. Аваков рассказал об успехах системы видеофиксации

02.06.2020, 2:06, Новости дня

За первые 17 часов работы автоматической системы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 тыс. нарушений. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

“Итог первых 17 часов работы системы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 нарушения, отработано – 5620. “Лидеры гонки”: Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/час и BMW проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/час, водитель получит три штрафа”, – сообщил Аваков.

Арсен Аваков: За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві зафіксовано понад 35 тисяч… Posted by МВС України on Esmaspäev, 1. juuni 2020

Система видеофиксации в рабочем режиме заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, на первом этапе будут работать 17 пунктов автоматической фиксации, позже их число намерены довести до 700.

Геращенко заявлял, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта. Он также опубликовал информацию о нововведении в вопросах и ответах.