На базе ВВС США произошла стрельба, есть погибшие

02.06.2020, 2:06, Новости дня

Двое военнослужащих 319-го разведывательного авиакрыла военно-воздушных сил США убиты на авиабазе в Гранд-Форкс, штат Северная Дакота. Сообщение об инциденте размещено на сайте подразделения.

1 июня в 4.30 (12.30 по Киеву) на территории базы произошла стрельба, вскоре место преступления было взято под контроль, говорится в пресс-релизе.

Фамилии погибших пока не разглашаются в интересах их родных.

Командующий базой полковник Кэмерон Прингл уточнил на брифинге, что огонь был открыт в общежитии для летчиков, пишет Grand Forks Herald. Он отказался предоставить сведения о подозреваемом в убийстве, подчеркнув, что на территории базы сейчас безопасно. Прингл не стал отвечать на вопрос, носят ли военнослужащие свое оружие в общежитие.

Управление специальных расследований ВВС ведет расследование по факту стрельбы, заявил газете окружной шериф Джоэл Ллойд. Это может свидетельствовать о том, что убийцей является военнослужащий, иначе следствие поручили бы офису шерифа, отмечает издание.

Это второй инцидент со стрельбой на американских авиабазах за месяц: 21 мая мужчина открыл огонь возле въезда в подразделение военно-морских сил США в штате Техас. Во время нападения была ранена женщина-матрос, стрелка убили сотрудники базы.