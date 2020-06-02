 

С 3 июня в Подмосковье для посещения откроются церкви

02.06.2020, 1:57, Новости дня

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал очередное постановление, ослабляющее в регионе действие ограничений, введенных на период пандемии коронавируса.

С 3 июня в Московской области откроются для посещения религиозные организации, сообщает Telegram-канал губернатора.

Ранее в Подмосковье был отменен пропускной режим, открылись парки, начали прием МФЦ. Кроме того, открылись магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, а  также строительные, садовые магазины и гипермаркеты, химчистки и другие предприятия бытовых услуг, автомойки и автосервисы, различные ремонтные организации. Начали работу автокинотеатры, библиотеки, правда, только на выдачу книг.

С 3 июня должны начать работу салоны красоты, СПА-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом, сообщает ТАСС.

Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня, как и обязательный масочный и дистанционный режим при посещении мест скопления людей.

 

 



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